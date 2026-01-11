Харьков и область заметает: машины достают из сугробов, обстановка на дорогах

Анонсированный циклон пришел в Харьковскую область 11 января. По всему региону идет сильный снег, и столбики термометров уже поползли вниз. Чрезвычайные службы перешли на усиленный режим работы, правоохранители помогают вытаскивать из сугробов автомобили.

Накануне в Службе восстановления и развития инфраструктуры предупреждали, что ночью в Харьковскую область придет циклон с юго-востока. Довольно интенсивный снегопад прогнозируют до 23:00. После этого осадки прекратятся и установятся морозы.

На усиленный режим работы перешли все службы Харьковщины, информирует начальник ХОВА Олег Синегубов. Для обеспечения бесперебойного движения задействована спецтехника: два автогрейдера, 46 комбинированных дорожных машин и 21 погрузчик.

«По состоянию на 13:30 все автомобильные дороги проездные, движение транспорта не останавливалось. Во время непогоды осуществляется постоянный мониторинг состояния автодорог для оперативного реагирования на любые возможные затруднения движения», — сообщил Синегубов.

В ГУ Нацполиции в Харьковской области информируют, что в Чугуевском районе уже помогали доставать авто из снежных заносов. Также правоохранители регулируют дорожное движение и сопровождают машины.

Всех участников дорожного движения призывают быть максимально внимательными, соблюдать скоростной режим и ПДД, а также уступать дорогу дорожной технике.