Live

Великий сніг у Харкові й області: авто дістають із заметів, що на дорогах

Репортаж 14:07   11.01.2026
Олена Нагорна
Великий сніг у Харкові й області: авто дістають із заметів, що на дорогах

Анонсований циклон прийшов на Харківщину 11 січня. По всьому регіону йде сильний сніг, і стовпчики термометрів уже поповзли вниз. Надзвичайні служби перейшли на посилений режим роботи, правоохоронці допомагають витягати з заметів автівки.

Напередодні у Службі відновлення та розвитку інфраструктури попереджали, що вночі до Харківської області прийде циклон із південного сходу. Досить інтенсивний снігопад прогнозують до 23:00. Після цього опади припиняться та встановляться морози.

На посилений режим роботи перейшли всі служби Харківщини, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов. Для забезпечення безперебійного руху задіяна спецтехніка: два автогрейдери, 46 комбінованих дорожніх машин та 21 навантажувач.

“Станом на 13:30 усі автомобільні дороги проїзні, рух транспорту не зупинявся. Упродовж негоди здійснюється постійний моніторинг стану автошляхів задля оперативно реагування на будь-які можливі ускладнення руху”, – повідомив Синєгубов.

 

 

 

 

У ГУ Нацполіції в Харківській області інформують, що в Чугуївському районі вже допомагали діставати авто зі снігових заметів. Також правоохоронці регулюють дорожній рух та супроводжують машини.

Усіх учасників дорожнього руху закликають бути максимально уважними, дотримуватися швидкісного режиму та ПДР, а також поступатися дорогою дорожній техніці.

Читайте також: Які харківські поїзди запізнюються через нічні обстріли України

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Трамваї, тролейбуси та автобуси в Харкові можуть затримуватися через снігопад
Трамваї, тролейбуси та автобуси в Харкові можуть затримуватися через снігопад
11.01.2026, 14:45
Семеро людей загинули в центрі Харкова 2 січня – пошукові роботи завершені
Семеро людей загинули в центрі Харкова 2 січня – пошукові роботи завершені
11.01.2026, 10:27
Сім’я ексголови ТЦК Харківщини купила елітні BMW X6 і Toyota: що вирішив суд
Сім’я ексголови ТЦК Харківщини купила елітні BMW X6 і Toyota: що вирішив суд
11.01.2026, 12:06
Масована атака БпЛА на Харків й область: Терехов повідомив, куди прилетіло
Масована атака БпЛА на Харків й область: Терехов повідомив, куди прилетіло
11.01.2026, 07:18
Харківщину вже накриває снігова стихія: яка ситуація на дорогах області
Харківщину вже накриває снігова стихія: яка ситуація на дорогах області
11.01.2026, 09:59
Новини Харкова – головне за 11 січня: атака БпЛА, кінець пошуків, великий сніг
Новини Харкова – головне за 11 січня: атака БпЛА, кінець пошуків, великий сніг
11.01.2026, 14:50

Новини за темою:

05.01.2026
Сніг, крижаний дощ, дощ: дорожники Харківщини переходять на посилений режим
02.01.2026
Небезпечно може бути на дорогах Харківщини: що насувається на регіон
13.12.2025
Потужний вітер на Харківщині: повідомляють про падіння дерев на дороги (відео)
10.12.2025
Завтра в Харкові перекриють Чернишевську – причина та, як об’їжджати
04.12.2025
У Харкові до понеділка перекрили дороги – транспорт курсує по-новому


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Великий сніг у Харкові й області: авто дістають із заметів, що на дорогах», то перегляньте більше у розділі Репортаж на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 11 Січня 2026 в 14:07;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "По всьому регіону йде сильний сніг, і стовпчики термометрів уже поповзли вниз. ".