Великий сніг у Харкові й області: авто дістають із заметів, що на дорогах
Анонсований циклон прийшов на Харківщину 11 січня. По всьому регіону йде сильний сніг, і стовпчики термометрів уже поповзли вниз. Надзвичайні служби перейшли на посилений режим роботи, правоохоронці допомагають витягати з заметів автівки.
Напередодні у Службі відновлення та розвитку інфраструктури попереджали, що вночі до Харківської області прийде циклон із південного сходу. Досить інтенсивний снігопад прогнозують до 23:00. Після цього опади припиняться та встановляться морози.
На посилений режим роботи перейшли всі служби Харківщини, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов. Для забезпечення безперебійного руху задіяна спецтехніка: два автогрейдери, 46 комбінованих дорожніх машин та 21 навантажувач.
“Станом на 13:30 усі автомобільні дороги проїзні, рух транспорту не зупинявся. Упродовж негоди здійснюється постійний моніторинг стану автошляхів задля оперативно реагування на будь-які можливі ускладнення руху”, – повідомив Синєгубов.
У ГУ Нацполіції в Харківській області інформують, що в Чугуївському районі вже допомагали діставати авто зі снігових заметів. Також правоохоронці регулюють дорожній рух та супроводжують машини.
Усіх учасників дорожнього руху закликають бути максимально уважними, дотримуватися швидкісного режиму та ПДР, а також поступатися дорогою дорожній техніці.
