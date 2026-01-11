Які харківські поїзди запізнюються через нічні обстріли України

Понад 60 поїздів рухаються з відхиленням від графіка внаслідок обстрілів України в ніч проти 11 січня. Серед них міжнародні та далекого сполучення.

Як повідомляють в АТ «Укрзалізниця», зміненими маршрутами, зокрема, прямують поїзди:

Nº63/64-112/111 Харків, Ізюм — Перемишль — Харків, Ізюм

Nº15/16 Харків — Ворохта — Харків

№114 Ужгород — Харків

«Просто зараз залізничники усувають пошкодження після обстрілів та розробляють максимально оптимальні маршрути для того, щоб поїзди швидше повернулися до графіка. Запізнення поїзда можна відстежити на сайті ” УЗ” », – додають у компанії.

Напередодні у Службі відновлення та розвитку інфраструктури попереджали, що вночі в Харківську область прийде циклон із південного сходу. Очікується доволі інтенсивний сніг, який йтиме до 23:00 неділі. У зв’язку з цим дорожники перейшли на посилений режим роботи.