Як вимикатимуть світло в Харківській області 11 січня – графік

Опубліковано графік відключень світла у Харківській області на неділю, 11 січня.

Як повідомляють в АТ «Харківобленерго», за вказівкою НЕК «Укренерго» у зв’язку зі складною ситуацією в об’єднаній енергосистемі через обстріли графік погодинних відключень діятиме з 00:00 до 24:00.

Орієнтовні періоди відсутності світла по чергах з урахуванням часу на перемикання:

1.1 04:00-07:30; 11:00–15:00; 18:00–19:00; 22:00-24:00

1.2 05:00-07:30; 11:00–15:00; 18:00–19:00

2.1 04:00–07:30; 18:00–19:00

2.2 04:00–07:30; 14:30–19:00

3.1 08:00–11:00; 15:00–21:30

3.2 05:00–11:00; 15:00–18:00; 19:00–21:30

4.1 08:00–11:00; 15:00–18:00; 19:00–21:30

4.2 08:00–11:00; 15:00–18:00; 19:00–21:30

5.1 00:30–04:00; 08:00–14:30; 15:00–18:00; 22:00-24:00

5.2 00:30-04:00; 08:00–14:30; 15:00–18:00; 22:00-24:00

6.1 11:00-14:30; 18:00-24:00

6.2 00:30-04:00; 11:00–14:30; 18:00-24:00

Дізнатися свою чергу можна ТУТ.

Для промисловості та бізнесу з 00:00 до 24:00 діятимуть графіки обмеження потужності.

Як раніше пояснював начальник ХОВА Олег Синєгубов, у Харкові не застосовують графіки погодинних відключень світла, тому що місто входить до 20-кілометрової зони від лінії фронту. Ця ж норма поширюється і на інші громади у цій зоні. Аварійні відключення електроенергії можуть бути на будь-яких територіях.