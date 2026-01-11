Live

Как будут отключать свет в Харьковской области 11 января – график

Общество 07:43   11.01.2026
Елена Нагорная
Как будут отключать свет в Харьковской области 11 января – график

Опубликован график отключений света в Харьковской области на воскресенье, 11 января.

Как сообщают в АО «Харьковоблэнерго», по указанию НЭК «Укрэнерго» в связи со сложной ситуацией в объединенной энергосистеме из-за обстрелов график почасовых отключений будет действовать с 00:00 до 24:00.

Ориентировочные периоды отсутствия света по очередям с учетом времени на переключение:

1.1 04:00-07:30; 11:00-15:00; 18:00-19:00; 22:00-24:00
1.2 05:00-07:30; 11:00-15:00; 18:00-19:00
2.1 04:00-07:30; 18:00-19:00
2.2 04:00-07:30; 14:30-19:00
3.1 08:00-11:00; 15:00-21:30
3.2 05:00-11:00; 15:00-18:00; 19:00-21:30
4.1 08:00-11:00; 15:00-18:00; 19:00-21:30
4.2 08:00-11:00; 15:00-18:00; 19:00-21:30
5.1 00:30-04:00; 08:00-14:30; 15:00-18:00; 22:00-24:00
5.2 00:30-04:00; 08:00-14:30; 15:00-18:00; 22:00-24:00
6.1 11:00-14:30; 18:00-24:00
6.2 00:30-04:00; 11:00-14:30; 18:00-24:00

Узнать свою очередь можно ЗДЕСЬ.

Для промышленности и бизнеса с 00:00 до 24:00 будут действовать графики ограничения мощности.

Как ранее объяснял начальник ХОВА Олег Синегубов, в Харькове не применяют графики почасовых отключений света, потому что город входит в 20-километровую зону от линии фронта. Эта же норма распространяется и на другие громады в этой зоне. При этом аварийные отключения электроэнергии могут быть на любых территориях.

Читайте также: Массированная атака БпЛА на Харьков и область: Терехов сообщил, куда прилетело

Автор: Елена Нагорная
Если вам интересна новость: «Как будут отключать свет в Харьковской области 11 января – график», то посмотрите больше в разделе Общество

  Дата публикации материала: 11 января 2026 в 07:43;

