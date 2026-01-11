Какие харьковские поезда опаздывают из-за ночных обстрелов Украины

Более 60 поездов движутся с отклонением от графика в результате обстрелов Украины в ночь на 11 января. Среди них международные и дальнего следования.

Как сообщают в АО «Укрзалізниця», по измененным маршрутам, в частности, следуют поезда:

Nº63/64-112/111 Харьков, Изюм — Перемышль — Харьков, Изюм

Nº15/16 Харьков — Ворохта — Харьков

№114 Ужгород — Харьков

«Прямо сейчас железнодорожники устраняют повреждения после обстрелов и разрабатывают максимально оптимальные маршруты для того, чтобы поезда быстрее вернулись к графику. Опоздание поезда можно отследить на сайте «УЗ»», — добавляют в компании.

Накануне в Службе восстановления и развития инфраструктуры предупреждали, что ночью в Харьковскую область придет циклон с юго-востока. Ожидается довольно интенсивный снег, который будет идти до 23:00 воскресенья. В связи с этим дорожники перешли на усиленный режим работы.