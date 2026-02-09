«Ми протримались». Сильні морози відступають, коли буде плюсова погода

В Україні завершується період лютих морозів, пише синоптикиня Наталка Діденко. Вже цього тижня жителі Харкова та області побачать на термометрах довгоочікуваний «плюс».

«Сильні морози видихаються під невблаганним і прекрасним атмосферним прогресом. Не скажу, що ми будемо сумувати за ними, це точно. Але віддаємо належне прогнозу погоди і йдемо поступово. 10-го лютого вночі в Україні очікується температура повітря -12-20, на півночі до -22 градусів. Завтра вдень у більшості областей -4-11 градусів», – зазначила синоптикиня.

Через антициклон опадів завтра не буде, лише на Закарпатті пройде невеликий мокрий сніг. Надалі очікується відчутне підвищення температури повітря, констатує Діденко.

«І хоча ще, звісно, будуть коливання холоду, зима не закінчилася, проте маємо чудовий прогноз на чудовий синоптичний результат: ми протрималися, антициклон руйнується, сильні морози розчиняються», – пише Діденко.

Згідно з прогнозом Регіонального центру з гідрометеорології, 10 та 11 лютого в регіоні ще буде від 4 до 20 градусів морозу. У вівторок прогнозують небезпечну погоду: на дорогах зберігатиметься ожеледиця.

Вже 12 числа вночі передають 9 – 14 градусів морозу, а вдень від 4 морозу до 1 тепла. У п’ятницю температура вдень взагалі прогріється до +5 градусів. А у суботу – прогнозують сім градусів з позначкою «плюс».