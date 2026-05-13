Трамваї змінять маршрути у четвер через знесення дерева на Салтівці

У четвер, 14 травня, з 11:00 до 14:00 у Харкові буде припинено рух трамваїв на вулиці Академіка Павлова — на ділянці від провулка Салтівського до вулиці Нескорених. У цей час трамваї №16, 16А, 27 та 30 тимчасово змінять маршрути, а на закритій ділянці курсуватиме тимчасовий автобус №2.

Причина — роботи зі знесення аварійного дерева, повідомили у Харківській міській раді.

Зміни маршрутів:

Трамваї №16 та 16А курсуватимуть від розворотного кола «Салтівське» до розворотного кола «Журавлівський гідропарк» через проспект Тракторобудівників, вулицю Нескорених та вулицю Шевченка.

Трамваї №27 та 30 рухатимуться в об’їзд через вулицю Шевченка: розворотне коло «Салтівське» — проспект Тракторобудівників — вулиця Нескорених — вулиця Шевченка — вулиця Мойсеївська — вулиця Віринська — в’їзд Семиградський — вулиця Академіка Павлова, а далі за маршрутом.

На час відсутності трамвайного сполучення на вулиці Академіка Павлова курсуватиме тимчасовий автобус №2 за маршрутом: автостанція «Салтівська» — вулиця Академіка Павлова — проспект Героїв Харкова — вулиця Олега Громадського — станція метро «Захисників України».

