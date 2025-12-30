Небезпечна гірка в центрі Харкова: історія отримала продовження (фото)
Фото: Харків 1654
Дерево, в яке 29 грудня врізався підліток, спускаючись із засніженої гірки на Каскаді, комунальники обмотали м’якими матеріалами, щоб запобігти можливим інцидентам у майбутньому.
«Комунальники огородили дерево і стовп м’якими матеріалами на Каскаді, щоб ті, хто спускається з гірки, не травмувалися. Але вкотре уточнюємо: ця гірка не призначена для катання. Вчора інцидент дивом не закінчився трагедією», – повідомили у телеграм-каналі «Харків 1654».
Як інформувала МГ “Об’єктив”, підліток травмувався на гірці на Каскаді. Навколо неї знаходяться дерева. В одне з них і влетів потерпілий. Кадри поширив телеграм-канал «Харків 1654». Підписники, які надіслали відео, попередили: катання на цій гірці небезпечне. При цьому людей там багато.
Категорії: Суспільство, Харків; Теги: дерево, новини Харкова, сніг;
