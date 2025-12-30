Live

Опасная горка в центре Харькова: история получила продолжение (фото)

Общество 10:37   30.12.2025
Елена Нагорная
Опасная горка в центре Харькова: история получила продолжение (фото) Фото: Харьков 1654

Дерево, в которое 29 декабря врезался подросток, спускаясь с заснеженной горки на Каскаде, коммунальщики обмотали мягкими материалами, чтобы предотвратить возможные инциденты в будущем.

«Коммунальщики огородили дерево и столб мягкими материалами на Каскаде, чтобы спускающиеся с горки не травмировались. Но ещё раз уточняем: эта горка не предназначена для катания. Вчера инцидент чудом не закончился трагедией», — сообщили в Telegram-канале «Харьков 1654».

Как сообщала МГ «Объектив» накануне, подросток травмировался на горке на Каскаде. Вокруг нее находятся деревья. В одно из них и влетел потерпевший. Кадры распространил Telegram-канал «Харьков 1654». Подписчики, отправившие видео, предупредили: катание на этой горке небезопасно. При этом людей там много.

Ночной пожар в шестнадцатиэтажке на Алексеевке: в ГСЧС рассказали, что горело

Автор: Елена Нагорная
