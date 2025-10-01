Деревья в каких парках Харькова также могут погибнуть из-за паразитов
Деревья, пораженные корневой губкой, уничтожившей Журавлевский лес, встречаются почти во всех парках города.
Об этом МГ «Объектив» рассказал биолог, преподаватель кафедры ботаники ХНПУ имени Сковороды Юрий Бенгус.
«Деревья с корневой губкой есть где угодно в Харькове, начиная от Центрального парка. В саду Шевченко деревьев, пораженных этим паразитом, я не видел. Но там просто сосен меньше. Еще есть Григоровский бор и Сосновая горка. И если на Сосновой горке есть одиночные деревья с корневой губкой, то в Григоровском бору их уже намного больше», — рассказал МГ «Объектив» Бенгус.
Ботаник говорит, что специально не рассматривал, но не мог не фиксировать, что хвойные болеют и умирают по всему Харькову, хотя и по разным причинам.
«Например, очень страдают ели, но им не хватает в Харькове влаги, а когда дефицит жидкости, их ест короед», — отметил биолог.
