Деревья в каких парках Харькова также могут погибнуть из-за паразитов

Деревья, пораженные корневой губкой, уничтожившей Журавлевский лес, встречаются почти во всех парках города.

Об этом МГ «Объектив» рассказал биолог, преподаватель кафедры ботаники ХНПУ имени Сковороды Юрий Бенгус.

«Деревья с корневой губкой есть где угодно в Харькове, начиная от Центрального парка. В саду Шевченко деревьев, пораженных этим паразитом, я не видел. Но там просто сосен меньше. Еще есть Григоровский бор и Сосновая горка. И если на Сосновой горке есть одиночные деревья с корневой губкой, то в Григоровском бору их уже намного больше», — рассказал МГ «Объектив» Бенгус.

Ботаник говорит, что специально не рассматривал, но не мог не фиксировать, что хвойные болеют и умирают по всему Харькову, хотя и по разным причинам.

«Например, очень страдают ели, но им не хватает в Харькове влаги, а когда дефицит жидкости, их ест короед», — отметил биолог.