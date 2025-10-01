Live
  • Ср 01.10.2025
  • Харьков  +10°С
  • USD 41.14
  • EUR 48.3

Деревья в каких парках Харькова также могут погибнуть из-за паразитов

Общество 17:55   01.10.2025
Оксана Якушко
Деревья в каких парках Харькова также могут погибнуть из-за паразитов Фото: Pixnio

Деревья, пораженные корневой губкой, уничтожившей Журавлевский лес, встречаются почти во всех парках города.

Об этом МГ «Объектив» рассказал биолог, преподаватель кафедры ботаники ХНПУ имени Сковороды Юрий Бенгус.

«Деревья с корневой губкой есть где угодно в Харькове, начиная от Центрального парка. В саду Шевченко деревьев, пораженных этим паразитом, я не видел. Но там просто сосен меньше. Еще есть Григоровский бор и Сосновая горка. И если на Сосновой горке есть одиночные деревья с корневой губкой, то в Григоровском бору их уже намного больше», — рассказал МГ «Объектив» Бенгус.

Ботаник говорит, что специально не рассматривал, но не мог не фиксировать, что хвойные болеют и умирают по всему Харькову, хотя и по разным причинам.

«Например, очень страдают ели, но им не хватает в Харькове влаги, а когда дефицит жидкости, их ест короед», — отметил биолог.

Читайте также: Удар по «Барабашово»: что повреждено, будет ли работать рынок (видео)

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Удар по «Барабашово»: что повреждено, будет ли работать рынок (видео)
Удар по «Барабашово»: что повреждено, будет ли работать рынок (видео)
01.10.2025, 13:56
Новости Харькова — главное 1 октября: удары КАБ, Купянск — город-герой
Новости Харькова — главное 1 октября: удары КАБ, Купянск — город-герой
01.10.2025, 16:48
«Искандеры» атаковали энергетические объекты в пригороде Харькова – Синегубов
«Искандеры» атаковали энергетические объекты в пригороде Харькова – Синегубов
01.10.2025, 15:19
Удары КАБ по Харькову: горел крупнейший рынок, есть раненые (дополнено)
Удары КАБ по Харькову: горел крупнейший рынок, есть раненые (дополнено)
01.10.2025, 09:27
Одессу затопило из-за ливня: погибли девять человек, перебои со светом (фото)
Одессу затопило из-за ливня: погибли девять человек, перебои со светом (фото)
01.10.2025, 14:47
Все удары по Харькову в сентябре россияне нанесли БпЛА – Терехов
Все удары по Харькову в сентябре россияне нанесли БпЛА – Терехов
01.10.2025, 18:12

Новости по теме:

27.06.2025
Большую липу выкопали в центре Харькова – зачем (фото)
04.06.2025
Редкое дерево расцвело в Харькове – где его можно увидеть (фото)
03.06.2025
В Харькове больше не будут высаживать липы: почему
20.04.2025
Пасхальное чудо в Центральном парке Харькова: ожило дерево (видео)
21.11.2024
Ураган в Харькове: большая ветка дерева перегородила проезжую часть (фото)


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «Деревья в каких парках Харькова также могут погибнуть из-за паразитов»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 1 октября 2025 в 17:55;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Деревья, пораженные корневой губкой, уничтожившей Журавлевский лес, встречаются почти во всех парках города.".