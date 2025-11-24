Большую вербу спилили коммунальщики в Саржином Яру (фото, видео)
Сегодня, 24 ноября, работники СКП «Харьковзеленстрой» убрали большую вербу в Саржином яру в Харькове.
Коммунальщики объяснили, что дерево в любой момент могло завалиться на дорожку.
Видео: СКП «Харьковзеленстрой»
«Из-за возраста дерево распахнулось и выгнило изнутри», — отметили в КП.
На месте старой вербы коммунальщики высадят новое дерево, добавили в Харьковском горсовете.
Напомним, в октябре девять лип высадили в Киевском районе. Большие деревья будут расти вдоль улицы Григория Сковороды, сообщали в СКП «Харьковзеленстрой». На очереди посадка лип на улице Дарвина и возле площади Поэзии. Всего в центре планировали высадить 30 лип.
Также напомним, что в начале ноября в Харькове начали готовиться к весне. На клумбах города сотрудники «Зеленстроя» высаживали луковицы тюльпанов. 10 ноября работы проводили на проспекте Науки. А в течение недели аналогичная деятельность распространилась по всем районам. Зеленстроевцы отметили, что эти тюльпаны не покупали, а размножили, поэтому предприятие сэкономило средства.
