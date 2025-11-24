Live

Большую вербу спилили коммунальщики в Саржином Яру (фото, видео)

Общество 14:22   24.11.2025
Виктория Яковенко
Большую вербу спилили коммунальщики в Саржином Яру (фото, видео) Фото: Харьковский горсовет

Сегодня, 24 ноября, работники СКП «Харьковзеленстрой» убрали большую вербу в Саржином яру в Харькове.

Коммунальщики объяснили, что дерево в любой момент могло завалиться на дорожку.

Видео: СКП «Харьковзеленстрой»

«Из-за возраста дерево распахнулось и выгнило изнутри», — отметили в КП.

На месте старой вербы коммунальщики высадят новое дерево, добавили в Харьковском горсовете.

липу спилили в Харькове
Фото: Харьковский горсовет

Напомним, в октябре девять лип высадили в Киевском районе. Большие деревья будут расти вдоль улицы Григория Сковороды, сообщали в СКП «Харьковзеленстрой». На очереди посадка лип на улице Дарвина и возле площади Поэзии. Всего в центре планировали высадить 30 лип.

Также напомним, что в начале ноября в Харькове начали готовиться к весне. На клумбах города сотрудники «Зеленстроя» высаживали луковицы тюльпанов. 10 ноября работы проводили на проспекте Науки. А в течение недели аналогичная деятельность распространилась по всем районам. Зеленстроевцы отметили, что эти тюльпаны не покупали, а размножили, поэтому предприятие сэкономило средства.

Автор: Виктория Яковенко
