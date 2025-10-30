Крупные липы высаживают коммунальщики в центре Харькова (фото)

Процесс высадки крупномеров на центральных улицах города показали озеленители СКП «Харьковзеленстрой».

Девять лип высадили 30 октября в Киевском районе. Большие деревья будут расти вдоль улицы Григория Сковороды, сообщают на предприятии.

На очереди посадка лип на улице Дарвина и возле площади Поэзии. В ближайшие дни в центре планируют высадить 30 лип.

Напомним, 17 июня на сессии Харьковского горсовета депутаты утвердили программу развития и сохранения зеленых насаждений. В ее рамках планируют решать вопросы старения и ухудшения состояния деревьев, распространения карантинных растений (например, амброзии), а также повреждения зеленого фонда в результате обстрелов. Мэр Игорь Терехов пообещал высаживать новые деревья как в центральных районах, так и на Северной Салтовке. В частности, восстановить Журавлевский лес.