Восстановление лесов Харьковщины продолжается: где высадили новые деревья
Сеянцы сосны обыкновенной высаживают в Андреевском лесничестве Изюмского надлесничества.
Восстановление лесов происходит на двух участках лесничества общей площадью 1,6 гектара, там уже высадили 11,5 тысячи сеянцев, проинформировали в филиале «Слобожанский лесной офис».
Приобщились к процессу и работники местной Донецкой громады.
«Из-за боевых действий наши леса очень часто попадают под массированные российские обстрелы, как следствие — возникают сильные возгорания. Один из таких участков, пострадавший от пожаров, и в Андреевском лесничестве, который совместно с громадой восстанавливаем. Для лесоводов важной задачей будет ухаживать за будущим лесом и надеяться, что он вырастет, а не будет снова уничтожен», — отметила инженер по лесным культурам надлесничества Елена Черная.
Весенняя посадочная кампания продолжается во всех четырех надлесничествах Харьковщины. В планах лесоводов области — восстановить 209 гектаров насаждений. В Изюмском надлесничестве этой весной уже высадили более 110 тысяч сеянцев на площади 15,3 гектара.
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Напомним, с марта 2025 года три крупных государственных лесхоза Харьковской области — Волчанский, Купянский и Изюмский — вошли в состав ГП «Леса Украины» как Изюмское надлесничество.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: высадка, деревья, изюмский лесхоз, новости Харькова, сосна;
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- • Дата публикации материала: 1 апреля 2025 в 21:27;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сеянцы сосны обыкновенной высаживают в Андреевском лесничестве Изюмского надлесничества.".