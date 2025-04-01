Live
  • Вт 01.04.2025
  • Харьков  +10°С
  • USD 41.42
  • EUR 44.83

Восстановление лесов Харьковщины продолжается: где высадили новые деревья

Общество 21:27   01.04.2025
Елена Нагорная
Восстановление лесов Харьковщины продолжается: где высадили новые деревья

Сеянцы сосны обыкновенной высаживают в Андреевском лесничестве Изюмского надлесничества.

Восстановление лесов происходит на двух участках лесничества общей площадью 1,6 гектара, там уже высадили 11,5 тысячи сеянцев, проинформировали в филиале «Слобожанский лесной офис».

Приобщились к процессу и работники местной Донецкой громады.

«Из-за боевых действий наши леса очень часто попадают под массированные российские обстрелы, как следствие — возникают сильные возгорания. Один из таких участков, пострадавший от пожаров, и в Андреевском лесничестве, который совместно с громадой восстанавливаем. Для лесоводов важной задачей будет ухаживать за будущим лесом и надеяться, что он вырастет, а не будет снова уничтожен», — отметила инженер по лесным культурам надлесничества Елена Черная.

Весенняя посадочная кампания продолжается во всех четырех надлесничествах Харьковщины. В планах лесоводов области — восстановить 209 гектаров насаждений. В Изюмском надлесничестве этой весной уже высадили более 110 тысяч сеянцев на площади 15,3 гектара.

Читайте также: Горевшие леса Изюмщины начали восстанавливать: о каких площадях идет речь

Напомним, с марта 2025 года три крупных государственных лесхоза Харьковской области — Волчанский, Купянский и Изюмский — вошли в состав ГП «Леса Украины» как Изюмское надлесничество.

Автор: Елена Нагорная
Популярно
«Достаточно большая мощь»: силы РФ на Харьковском направлении назвали в ВСУ 📹
«Достаточно большая мощь»: силы РФ на Харьковском направлении назвали в ВСУ 📹
31.03.2025, 21:37
В среду в Харькове и области будет опасно: о чем предупредили синоптики
В среду в Харькове и области будет опасно: о чем предупредили синоптики
01.04.2025, 12:50
Сутки не будет холодной воды в частях двух районов Харькова
Сутки не будет холодной воды в частях двух районов Харькова
01.04.2025, 18:24
Что россияне разрушили в военном госпитале Харькова — депутат
Что россияне разрушили в военном госпитале Харькова — депутат
30.03.2025, 18:58
Отопительный сезон на Харьковщине подходит к концу: где уже отключили тепло
Отопительный сезон на Харьковщине подходит к концу: где уже отключили тепло
01.04.2025, 12:39
Риски новых заходов РФ на Харьковщину через границу проанализировал Попович
Риски новых заходов РФ на Харьковщину через границу проанализировал Попович
01.04.2025, 22:15

Новости по теме:

15:13
«Объем не такой, как хотелось»: высаживают ли в Харькове новые деревья
11:32
Украинские военные высадились в Крыму — ГУР
21:50
Где на Харьковщине этой весной высадят 1,2 миллиона деревьев: информация ХОВА
17:01
У сквері Сафарова планують оновити спортивні тренажери (відео)
14:46
В Харькове студенты высадили деревья

Вы читали новость: «Восстановление лесов Харьковщины продолжается: где высадили новые деревья»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 1 апреля 2025 в 21:27;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сеянцы сосны обыкновенной высаживают в Андреевском лесничестве Изюмского надлесничества.".