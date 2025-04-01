Восстановление лесов Харьковщины продолжается: где высадили новые деревья

Сеянцы сосны обыкновенной высаживают в Андреевском лесничестве Изюмского надлесничества.

Восстановление лесов происходит на двух участках лесничества общей площадью 1,6 гектара, там уже высадили 11,5 тысячи сеянцев, проинформировали в филиале «Слобожанский лесной офис».

Приобщились к процессу и работники местной Донецкой громады.

«Из-за боевых действий наши леса очень часто попадают под массированные российские обстрелы, как следствие — возникают сильные возгорания. Один из таких участков, пострадавший от пожаров, и в Андреевском лесничестве, который совместно с громадой восстанавливаем. Для лесоводов важной задачей будет ухаживать за будущим лесом и надеяться, что он вырастет, а не будет снова уничтожен», — отметила инженер по лесным культурам надлесничества Елена Черная.

Весенняя посадочная кампания продолжается во всех четырех надлесничествах Харьковщины. В планах лесоводов области — восстановить 209 гектаров насаждений. В Изюмском надлесничестве этой весной уже высадили более 110 тысяч сеянцев на площади 15,3 гектара.

Напомним, с марта 2025 года три крупных государственных лесхоза Харьковской области — Волчанский, Купянский и Изюмский — вошли в состав ГП «Леса Украины» как Изюмское надлесничество.