ГП «Леса Украины» возобновит работу трех гослесхозов Харьковщины

С марта три крупных гослесхоза Харьковской области — Волчанский, Купянский и Изюмский — присоединяются к ГП «Леса Украины. До конца февраля все они войдут в Изюмское надлесничество.

В 2022 году лесхозы попали под оккупацию, впоследствии большая часть была освобождена. Но, как отмечают в областной военной администрации, — ситуация в лесхозах сложилась критическая, самостоятельно защищать леса от пожаров и бороться с «черными лесорубами» хозяйства не в состоянии.

«В Волчанском, Купянском и Изюмском лесхозах есть люди, которые остались на местах и хотят работать, — рассказывает начальник Северо-Восточного межрегионального управления лесного и охотничьего хозяйства Александр Лысенко. — Но там сожжена техника, админпомещения, есть большая проблема с пожарами в лесах. На этих территориях практически не ведется производственная деятельность и заготовка из-за заминированности лесов. Чувствуется нехватка ресурсов для выполнения главных задач, как в противопожарном направлении, так и в охране и высадке леса. Люди работают на минимальном обеспечении. Поэтому нужно поблагодарить за принципиальную позицию и решительность руководство «Лесов Украины», которое готово взять под опеку эти дотационные лесхозы».

«Лесхозы Харьковщины, которые не вошли в ГП «Леса Украины», оказались в очень сложном положении, — заявил директор департамента защиты окружающей среды и природопользования ХОВА Андрей Нерета. — Из-за оккупации и военных действий лесные массивы получили значительные повреждения, были незаконные рубки. Вместе с тем, на безопасных территориях важно обеспечить контроль и защиту от «черных лесорубов». Для этого должна работать и лесная охрана, и патрулирование действовать, и иметь технику, на чем все это осуществлять. Сейчас лесхозы самостоятельно не могут выполнять такие функции. В «Лесах Украины» этому вектору работы придают большое значение, есть соответствующие ресурсы и механизмы стимулирования работников. Поэтому, считаю, такой переход является актуальным и требует скорейшей реализации».

В ГП „Волчанский лесхоз“ также не скрывают положительных эмоций от перехода в состав «Лесов Украины».

«Люди здесь всю жизнь живут, не хотят уезжать неизвестно куда. Желают работать по специальности. Но ведь зарплаты мастера леса у нас в лесхозе 11 тысяч гривен. Присоединение к «Лесам Украины» — это возможность получать зарплаты на уровне с работниками предприятия, а это значительно более высокий уровень. Поэтому это решение позволит сохранить лесоводческие кадры, удержит специалистов», — считает директор ГП „Волчанский лесхоз“ Алексей Гречишкин.

Зарплаты — это действительно больной вопрос, потому что большинство работников — переселенцы, которые снимают жилье.

«У нас большинство работников — это внутренние переселенцы, которые выехали непосредственно из зоны боевых действий в более безопасные районы области. Часть живет в Харькове и Изюме. Многим нужна поддержка и какая-то материальная помощь. Есть семьи с маленькими детьми. Есть большие надежды, что после реорганизации как минимум повысятся зарплаты, как максимум — будет какой-то приют или единовременная помощь», — отмечает Екатерина Куриленко, главный инженер ГП „Купянский лесхоз“.

От присоединения к «Лесам Украины» в ГП „Волчанский лесхоз“ ожидают не только поднятия зарплат, но и обеспечения техникой.

«Все знают, как у нас здесь в результате атак врага и сухого лета все горело. Помогало ГП «Леса Украины» с техникой, но теперь, когда к ним присоединимся, сможем рассчитывать и на собственную новую технику. Нам нужны новые пикапы с пожарными модулями для быстрого реагирования», — рассказывает Алексей Гречишкин.

С переходом в ГП «Леса Украины» в лесных хозяйствах возобновится высадка новых деревьев, которую по финансовым причинам раньше почти не проводили.

«Без перехода нашего лесхоза в ГП «Леса Украины» мы не сможем существовать. Во-первых, посадочная весенняя лесокультурная кампания, финансово самостоятельно мы ее не реализуем. Во-вторых, подготовка к пожароопасному периоду, тоже самостоятельно не справимся. Поэтому моя позиция положительная по поводу перехода в ГП «Леса Украины». Это позиция всего коллектива», — рассказал главный лесничий ГП „Изюмского лесхоза“ Александр Карлов.

«Савинское лесничество после деоккупации на 80% сгорело, стоит сухостой, лес нужно сажать. Сейчас у Изюмского гослесхоза нет денег на посадку. Ничего хорошего у нас без ГП «Леса Украины» не будет. Чем скорее перейдем, тем лучше», — комментирует лесничий Савинского лесничества Сергей Вакуленко.

Лесничий Старосалтовского лесничества Юрий Заровный признается, что работа по охране и защите леса в гослесхозах велась на не самом лучшем уровне. Но теперь, по его мнению, все должно измениться.

«В прошлом году было немало нарушений (незаконные рубки), о которых узнавали постфактум. Фиксировали и на неустановленных лиц, составляли протоколы. Весь вопрос в транспорте. Кто может, использует личный транспорт, и сам заправляет. Нам на лесничество нужна хотя бы еще одна машина для патрулирования», — говорит Заровный.

Власти Изюмщины выступают за присоединение, возлагая на приход в регион крупного предприятия значительные надежды.

«Лесные хозяйства должны работать, платить налоги, люди должны получать заработные платы. Как показал 2024 год, в Изюмском районе требуется быстрое реагирование на пожары. Поэтому ожидаем, чтобы как можно скорее закончилась реорганизация и началась слаженная работа в составе ГП «Леса Украины», — говорит начальник Балаклейской городской военной администрации Виталий Карабанов.

«После прошлогодних пожаров осталось много пепелищ, поэтому надеемся, что ГП «Леса Украины» снова вернет наши леса к жизни. Мы в свою очередь готовы к сотрудничеству. Если все это получится, это будет первый огромный шаг к восстановлению деоккупированных территорий и примером для других громад», — отмечает начальник Изюмской районной военной администрации Степан Масельский.

Еще один важный вопрос — разминирование. Например, из почти 28 тысяч гектаров Волчанского лесхоза — около 20 тысяч гектаров заминировано, оккупировано или ведутся боевые действия. Более 700 гектаров в 2024 году удалось разминировать благодаря военным.

«Заминированные леса: Балаклея, Изюм, Волчанск. Восточная часть области. Нужно их разминировать, — комментирует замначальника ГУ ГСЧС в Харьковской области Александр Чаплыгин. — Даже те территории, которые не были оккупированы — они все равно загрязнены взрывоопасными предметами. Нужно там делать противопожарные разрывы, обустраивать минерализованные полосы. Как показала практика тушения пожаров прошлого года, впереди шел противоминный расчет, чтобы хоть как-то можно было проложить безопасную тропу к местам возгораний. Потом основные наши силы. Потом лесоводы. Чтобы предотвратить такие большие пожары, нам надо заранее спланировать нашу совместную работу. Думаю, мы все вопросы отработаем».

Возобновления работы Изюмского лесхоза с нетерпением ожидает местный деревообработчик, предприниматель Владимир Федченко.

«Сейчас мы не работаем, потому что не имеем возможности приобрести древесину в местном Изюмском лесхозе. Ждем, чтобы ситуация изменилась. Надеемся присоединятся к ГП «Леса Украины», потому что в Изюмском лесхозе нужно срочно начать заготовку в тех местах, где были пожары, пока это сырье можно пустить хотя бы на поддоны или пеллеты. Когда будет нормально работать лесное хозяйство, то и перерабатывающая отрасль будет работать», — делится наболевшим Федченко.

На прошлой неделе гендиректор ГП «Леса Украины» Юрий Болоховец провел совещание с активами всех трех лесхозов. Были приняты первоочередные решения по обеспечению сотрудников лесничеств средствами связи, оргтехникой, будет предоставлен транспорт и инструмент для тушения пожаров. Однако «Лесам Украины» придется взять на себя не только вопрос увеличения зарплат и материального обеспечения. За хозяйствами тянутся долги в десятки миллионов гривен, с которыми теперь тоже нужно что-то делать.

«ГП «Леса Украины» платит почти 10 миллиардов налогов в год, и ни копейки не получает из бюджета на социальные, гуманитарные, оборонные проекты, — рассказывает Болоховец. — В то же время предприятие в прошлом году безвозмездно передало ВСУ древесины почти на полмиллиарда гривен. Мы дотируем Юг, где два года продолжается масштабная программа по восстановлению лесов. Мы дотируем Восток, где население надо обеспечивать дровами. Теперь берем на себя еще один дотационный проект — деоккупированную Харьковскую область. Мы понимаем, что много лет мы будем только тратить, потому что для хозяйствования доступно чуть более 10 % площади трех лесхозов. 139 тысяч гектаров заминировано, более 7 тысяч гектаров остается в оккупации, значительные территории хозяйств — это фактически прифронтовая линия. Но мы не оставим харьковчан один на один с проблемами. Местное население должно быть на сто процентов обеспечено дровами для отопления. Должны выполняться военные поставки. Должен быть ресурс у местных переработчиков. Нужно максимально усилить защиту лесного фонда от пожаров».

Однако, как отмечает глава ГП «Леса Украины», сотрудникам лесхозов нужно готовиться не только к росту зарплат и новой технике, но и к увеличению ответственности и уровня контроля.

«Безопасность «Лесов Украины» сегодня работает эффективнее любого правоохранительного и контролирующего органа. Нарушений и злоупотреблений уже не скрыть — придется отвечать. Об этом откровенно говорили с коллективами лесхозов. Надеюсь, люди меня услышали и поняли», — сказал Болоховец.

Первые результаты присоединения лесхозов к ГП «Леса Украины» на предприятии обещают продемонстрировать уже этой весной. Однако это только начало долгого пути. Восстановление лесного хозяйства Харьковщины, учитывая катастрофические последствия войны, это задача не для одного поколения местных лесоводов.