Тысячи гектаров «ничейных» лесов нашли на Харьковщине: ГП хочет их себе
3390 гектаров самосейных лесов нашли в Харьковской области сотрудники ГП «Леса Украины» и хотят взять их в свое ведомство. Часть земель местные власти согласились передать, часть — отказались.
Как пояснили в пресс-службе Слобожанского лесного офиса ГП «Леса Украины», речь идет о территориях, где деревья выросли сами, и они не являются ни коммунальными, ни государственными лесами.
«В условиях полномасштабной войны, когда от обстрелов, пожаров и заминирований страдают тысячи гектаров лесных массивов, важным является сохранение каждого гектара лесов», — отметили в Слобожанском лесном офисе.
Согласно публикации, филиалы ГП «Леса Украины» получили разрешения на проведение работ по землеустройству по отводу в постоянное пользование 33 участков общей площадью 586,6 гектара. Больше всего — от Староверовской сельской громады Красноградского района (16 участков общей площадью 348,3 гектара).
Вопрос передачи ГП «Леса Украины» еще 140 участков общей площадью 1578,9 гектара органы местного самоуправления рассматривают. Больше всего — в Краснокутской громаде (33 участка площадью 472,7 гектара).
Вместе с тем, 90 участков площадью 1224,5 гектара местные власти передавать госпредприятию отказались.
В Слобожанском лесном офисе подчеркивают, что для них взятие на баланс самосейных лесов по сути — волонтерский проект. Мол, все процедуры оплачивают сами, поэтому громады не только ничего не тратят, но и экономят деньги, так как постоянные расходы по охране, защите и уходу при создании коммунальных лесов легли бы на местные бюджеты.
Читайте также: Почему снова посадить сосны у Каравана в Харькове плохая идея – ответ биолога
Новости по теме:
- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: деревья, ліс, лес, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Тысячи гектаров «ничейных» лесов нашли на Харьковщине: ГП хочет их себе»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 14 октября 2024 в 17:45;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "3390 гектаров самосейных лесов нашли в Харьковской области сотрудники ГП «Леса Украины» и хотят взять их в свое ведомство".