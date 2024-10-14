Live
  • Пн 14.10.2024
  • Харьков  +12°С
  • USD 41.19
  • EUR 45.02

Тысячи гектаров «ничейных» лесов нашли на Харьковщине: ГП хочет их себе

Общество 17:45   14.10.2024
Елена Нагорная
Тысячи гектаров «ничейных» лесов нашли на Харьковщине: ГП хочет их себе

3390 гектаров самосейных лесов нашли в Харьковской области сотрудники ГП «Леса Украины» и хотят взять их в свое ведомство. Часть земель местные власти согласились передать, часть — отказались.

Как пояснили в пресс-службе Слобожанского лесного офиса ГП «Леса Украины», речь идет о территориях, где деревья выросли сами, и они не являются ни коммунальными, ни государственными лесами.

«В условиях полномасштабной войны, когда от обстрелов, пожаров и заминирований страдают тысячи гектаров лесных массивов, важным является сохранение каждого гектара лесов», — отметили в Слобожанском лесном офисе.

Согласно публикации, филиалы ГП «Леса Украины» получили разрешения на проведение работ по землеустройству по отводу в постоянное пользование 33 участков общей площадью 586,6 гектара. Больше всего — от Староверовской сельской громады Красноградского района (16 участков общей площадью 348,3 гектара).

Вопрос передачи ГП «Леса Украины» еще 140 участков общей площадью 1578,9 гектара органы местного самоуправления рассматривают. Больше всего — в Краснокутской громаде (33 участка площадью 472,7 гектара).

Вместе с тем, 90 участков площадью 1224,5 гектара местные власти передавать госпредприятию отказались.

В Слобожанском лесном офисе подчеркивают, что для них взятие на баланс самосейных лесов по сути — волонтерский проект. Мол, все процедуры оплачивают сами, поэтому громады не только ничего не тратят, но и экономят деньги, так как постоянные расходы по охране, защите и уходу при создании коммунальных лесов легли бы на местные бюджеты.

Читайте также: Почему снова посадить сосны у Каравана в Харькове плохая идея – ответ биолога

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Рейды ТЦК по заведениям в Харькове: о провокациях врага заявило SPRAVDI
Рейды ТЦК по заведениям в Харькове: о провокациях врага заявило SPRAVDI
14.10.2024, 13:55
Новости Харькова – главное за 14.10: отца подозревают в изнасиловании дочерей
Новости Харькова – главное за 14.10: отца подозревают в изнасиловании дочерей
14.10.2024, 16:53
Секреты Бала хризантем раскрыли в харьковском экопарке (видео)
Секреты Бала хризантем раскрыли в харьковском экопарке (видео)
14.10.2024, 17:05
Очистные сооружения в Харькове еще горят — ГСЧС
Очистные сооружения в Харькове еще горят — ГСЧС
14.10.2024, 16:03
Сегодня 14 октября: какой праздник и день в истории
Сегодня 14 октября: какой праздник и день в истории
14.10.2024, 06:00
Волна псевдоминирований: кто сегодня получил анонимки в Харькове и области
Волна псевдоминирований: кто сегодня получил анонимки в Харькове и области
14.10.2024, 18:23

Новости по теме:

16:46
Коммунальщиков Харькова учат, какие деревья нельзя обрезать под столб
15:18
«Учу коммунальщиков, что травы в Харькове – лучшие союзники» — биолог Бенгус
12:12
В Харькове распыляют препараты на основе грибов и бактерий: зачем (фото)
14:16
Ураган в Харькове валил деревья: одно упало на остановку транспорта (фото)
09:21
12 деревьев незаконно срубили в парке на Харьковщине

Вы читали новость: «Тысячи гектаров «ничейных» лесов нашли на Харьковщине: ГП хочет их себе»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 14 октября 2024 в 17:45;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "3390 гектаров самосейных лесов нашли в Харьковской области сотрудники ГП «Леса Украины» и хотят взять их в свое ведомство".