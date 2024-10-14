Тысячи гектаров «ничейных» лесов нашли на Харьковщине: ГП хочет их себе

3390 гектаров самосейных лесов нашли в Харьковской области сотрудники ГП «Леса Украины» и хотят взять их в свое ведомство. Часть земель местные власти согласились передать, часть — отказались.

Как пояснили в пресс-службе Слобожанского лесного офиса ГП «Леса Украины», речь идет о территориях, где деревья выросли сами, и они не являются ни коммунальными, ни государственными лесами.

«В условиях полномасштабной войны, когда от обстрелов, пожаров и заминирований страдают тысячи гектаров лесных массивов, важным является сохранение каждого гектара лесов», — отметили в Слобожанском лесном офисе.

Согласно публикации, филиалы ГП «Леса Украины» получили разрешения на проведение работ по землеустройству по отводу в постоянное пользование 33 участков общей площадью 586,6 гектара. Больше всего — от Староверовской сельской громады Красноградского района (16 участков общей площадью 348,3 гектара).

Вопрос передачи ГП «Леса Украины» еще 140 участков общей площадью 1578,9 гектара органы местного самоуправления рассматривают. Больше всего — в Краснокутской громаде (33 участка площадью 472,7 гектара).

Вместе с тем, 90 участков площадью 1224,5 гектара местные власти передавать госпредприятию отказались.

В Слобожанском лесном офисе подчеркивают, что для них взятие на баланс самосейных лесов по сути — волонтерский проект. Мол, все процедуры оплачивают сами, поэтому громады не только ничего не тратят, но и экономят деньги, так как постоянные расходы по охране, защите и уходу при создании коммунальных лесов легли бы на местные бюджеты.