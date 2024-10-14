Тисячі гектарів «нічийних» лісів знайшли на Харківщині: ДП хоче їх собі

3390 гектарів самосійних лісів знайшли у Харківській області співробітники ДП «Ліси України» та хочуть взяти їх у своє відомство. Частину земель місцева влада погодилася передати, частину – відмовилася.

Як пояснили у пресслужбі Слобожанського лісового офісу ДП «Ліси України», йдеться про території, де дерева виросли самі, і вони не є ні комунальними, ні державними лісами.

«В умовах повномасштабної війни, коли від обстрілів, пожеж та замінувань страждають тисячі гектарів лісових масивів, важливим є збереження кожного гектара лісів», — зазначили у Слобожанському лісовому офісі.

Згідно з публікацією, філії ДП «Ліси України» отримали дозволи на проведення робіт із землеустрою щодо відведення у постійне користування 33 ділянок загальною площею 586,6 гектара. Найбільше – від Старовірівської сільської громади Красноградського району (16 ділянок загальною площею 348,3 гектара).

Питання передачі ДП «Ліси України» ще 140 ділянок загальною площею 1578,9 гектара органи місцевого самоврядування наразі розглядають. Найбільше – у Краснокутській громаді (33 ділянки площею 472,7 гектара).

Разом з тим, 90 ділянок площею 1224,5 гектара місцева влада передавати держпідприємству відмовилася.

У Слобожанському лісовому офісі наголошують, що для них взяття на баланс самосійних лісів по суті – волонтерський проєкт. Мовляв, усі процедури оплачують самі, тому громади не тільки нічого не витрачають, а й економлять гроші, бо постійні витрати на охорону, захист та догляд при створенні комунальних лісів лягли б на місцеві бюджети.