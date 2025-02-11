ДП «Ліси України» відновить роботу трьох держлісгоспів Харківщини

З березня три великі держлісгоспи Харківської області – Вовчанський, Куп’янський та Ізюмський – приєднуються до ДП «Ліси України». До кінця лютого всі вони увійдуть до Ізюмського надлісництва.

У 2022 році лісгоспи потрапили під окупацію, згодом переважна частина була звільнена. Але, як зазначають в обласній військовій адміністрації, – ситуація в лісгоспах склалась критична, самостійно захищати ліси від пожеж та боротись з «чорними лісорубами» господарства не в змозі.

«У Вовчанському, Куп’янському та Ізюмському лісгоспах є люди, які залишилися на місцях і хочуть працювати, — розповідає начальник Північно-Східного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства Олександр Лисенко. – Але там спалена техніка, адмінприміщення, є велика проблема із пожежами у лісах. На цих територіях практично не ведеться виробнича діяльність та заготівля через замінованість лісів. Відчувається нестача ресурсів для виконання головних завдань, як у протипожежному напрямку, так і в охороні та висаджуванні лісу. Люди працюють на мінімальному забезпеченні. Тому треба подякувати за принципову позицію та рішучість керівництву «Лісів України», яке готове взяти під опіку ці дотаційні лісгоспи».

«Лісгоспи Харківщини, які не увійшли до ДП «Ліси України», опинилися у дуже складному становищі, — заявив директор департаменту захисту довкілля та природокористування ХОВА Андрій Нерета. – Через окупацію та воєнні дії, лісові масиви зазнали значних пошкоджень та незаконних рубок. Разом з тим, на безпечних територіях важливо забезпечити контроль та захист від “чорних лісорубів”. Для цього має належним чином працювати й лісова охорона, і патрулювання діяти, і мати техніку на чому все це здійснювати. Зараз лісгоспи самостійно не можуть виконувати такі функції. У «Лісах України» цьому вектору роботи надають великого значення, є відповідні ресурси та механізми стимулювання працівників. Тож, вважаю, такий перехід є на часі та потребує якнайшвидшої реалізації».

У ДП “Вовчанський лісгосп” також не приховують позитивних емоцій від переходу до складу «Лісів України».

«Люди тут усе життя живуть, не хочуть їхати невідомо куди. Бажають працювати за фахом. Але ж зарплати майстра лісу у нас в лісгоспі 11 тисяч гривень. Приєднання до «Лісів України» – це можливість отримувати зарплати на рівні з працівниками підприємства, а це значно вищий рівень. Тому це рішення дозволить зберегти лісівничі кадри, втримає спеціалістів», — вважає директор ДП “Вовчанський лісгосп” Олексій Гречишкін.

Зарплати – це справді болюче питання, бо більшість працівників – переселенці, які винаймають житло.

«У нас більшість працівників – це внутрішні переселенці, які виїхали безпосередньо із зони бойових дій у більш безпечні райони області. Частина живе в Харкові та Ізюмі. Багатьом потрібна підтримка та якась матеріальна допомога. Є родини з маленькими дітьми. Є великі сподівання, що після реорганізації як мінімум підвищаться зарплати, як максимум – буде якийсь прихисток або одноразова допомога», — зазначає Катерина Куриленко, головна інженерка ДП „Куп’янський лісгосп“.

Від приєднання до «Лісів України» у ДП “Вовчанський лісгосп” очікують не лише підняття зарплат, а й забезпечення технікою.

«Усі знають, як у нас тут внаслідок атак ворога і сухого літа все горіло. Допомагало ДП “Ліси України” з технікою, але тепер, коли до них приєднаємось, зможемо розраховувати й на власну нову техніку. Нам потрібні нові пікапи з пожежними модулями для швидшого реагування», – розповідає Олексій Гречишкін.

З переходом до ДП «Ліси України» в лісових господарствах відновиться висадка нових лісів, яку з фінансових причин раніше майже не проводили.

«Без переходу нашого лісгоспу до ДП «Ліси України» ми не зможемо існувати. По-перше, посадкова весняна лісокультурна кампанія, фінансово самостійно ми її не реалізуємо. По-друге, підготовка до пожежонебезпечного періоду, теж самостійно не справимося. Тому моя позиція позитивна з приводу переходу до ДП «Ліси України». Це позиція усього колективу», – розказав головний лісничий ДП «Ізюмський лісгосп» Олександр Карлов.

«Савинське лісництво після деокупації на 80% згоріло, стоїть сухостій, ліс потрібно садити. Нині в Ізюмського держлісгоспу немає грошей на посадку. Нічого хорошого в нас без ДП «Ліси України» не буде. Чим скоріше перейдемо, тим краще», – коментує лісничий Савинського лісництва Сергій Вакуленко.

Лісничий Старосалтівського лісництва Юрій Заровний зізнається, що робота з охорони та захисту лісу у держлісгоспах велась на не найкращому рівні. Але тепер, впевнений він, усе має змінитись.

«Минулого року було чимало порушень (незаконні рубки), про які дізнавались постфактум. Фіксували й на невстановлених осіб, складали протоколи. Усе питання у транспорті. Хто може, використовує особистий транспорт, і сам заправляє. Нам на лісництво потрібна хоча б ще одна машина для патрулювання», – розповідає Заровний.

Влада Ізюмського району виступає за приєднання, покладаючи на прихід в регіон великого підприємства значні сподівання.

“Лісові господарства мають працювати, сплачувати податки, люди мають отримувати заробітні плати. Як показав 2024 рік, в Ізюмському районі потрібне швидке реагування на пожежі. Тому очікуємо, щоб якнайскоріше закінчилась реорганізація і розпочалась злагоджена робота у складі ДП “Ліси України”, – говорить начальник Балаклійської міської військової адміністрації Віталій Карабанов.

«Після тогорічних пожеж залишилось багато згарищ, тому сподіваємось, що ДП «Ліси України» знову поверне наші ліси до життя. Ми своєю чергою готові до співпраці. Якщо все це вийде, це буде перший величезний крок до відбудови деокупованих територій і прикладом для інших громад», – зазначає начальник Ізюмської районної військової адміністрації Степан Масельський.

Ще одне важливе питання – розмінування. Наприклад, з майже 28 тисяч гектарів Вовчанського лісгоспу – близько 20 тисяч гектарів заміновано, окуповано або там ведуться бойові дії. Понад 700 гектарів торік вдалось розмінувати завдяки військовим.

«Заміновані ліси: Балаклія, Ізюм, Вовчанськ. Східна частина області. Треба їх розміновувати, – коментує заступник начальника ГУ ДСНС у Харківській області Олександр Чаплигін. – Навіть ті території, які не були окуповані – вони все одно забруднені вибухонебезпечними предметами. Потрібно там робити протипожежні розриви, облаштовувати мінералізовані смуги. Як показала практика гасіння пожеж минулого року, попереду йшов протимінний розрахунок, щоб хоч якось можна було прокласти безпечну стежку до місць займань. Потім основні наші сили. Потім лісівники. Щоб запобігти таким великим пожежам нам треба заздалегідь спланувати нашу спільну роботу. Думаю, ми всі питання відпрацюємо».

Відновлення роботи Ізюмського лісгоспу з нетерпінням очікує місцевий деревообробник, підприємець Володимир Федченко.

«Нині ми не працюємо, бо не маємо можливості придбати деревину в місцевому Ізюмському лісгоспі. Чекаємо, щоб ситуація змінилася. Сподіваємося приєднаються до ДП «Ліси України», бо в Ізюмському лісгоспі треба терміново розпочати заготівлю в тих місцях, де були пожежі, доки цю сировину можна пустити хоча б на піддони або пелети. Коли буде нормально працювати лісове господарство, то і переробна галузь буде працювати», – ділиться наболілим Федченко.

Минулого тижня гендиректор ДП «Ліси України» Юрій Болоховець провів нараду з активами всіх трьох лісгоспів. Були прийняті першочергові рішення із забезпечення співробітників лісництв засобами зв’язку, оргтехнікою, буде наданий транспорт та інструмент для гасіння пожеж. Проте «Лісам України» доведеться взяти на себе не лише питання збільшення зарплат та матеріального забезпечення. За господарствами тягнуться борги в десятки мільйонів гривень, з якими тепер теж треба щось робити.

«ДП «Ліси України» сплачує майже 10 мільярдів гривень податків на рік і жодної копійки не отримує з бюджету на соціальні, гуманітарні, оборонні проєкти, – розповідає Болоховець. – Водночас підприємство торік безоплатно передало ЗСУ деревини на майже пів мільярда гривень. Ми дотуємо Південь, де два роки триває масштабна програма з відновлення лісів. Ми дотуємо Схід, де населення треба забезпечувати дровами. Тепер беремо на себе ще один дотаційний проєкт – деокуповану Харківщину. Ми розуміємо, що багато років ми будемо лише витрачати, бо для господарювання доступно трохи понад 10% площі трьох лісгоспів. 139 тисяч гектарів заміновано, понад 7 тисяч гектарів залишається в окупації, значні території господарств – це фактично прифронтова лінія. Але ми не залишимо харків’ян сам на сам з проблемами. Місцеве населення має бути на сто відсотків забезпечено дровами для опалення. Повинні виконуватися військові поставки. Має бути ресурс у місцевих переробників. Потрібно максимально посилити захист лісового фонду від пожеж».

Проте, як зазначає очільник ДП «Ліси України», співробітникам лісгоспів треба готуватись не лише до зростання зарплат та нової техніки, але й до збільшення відповідальності та рівня контролю.

«Безпека «Лісів України» сьогодні працює ефективніше за будь-який правоохоронний та контролюючий орган. Порушень та зловживань уже не приховати – доведеться відповідати. Про це відверто говорили з колективами лісгоспів. Сподіваюся, люди мене почули та зрозуміли», – сказав Болоховець.

Перші результати приєднання лісгоспів до ДП «Ліси України» на підприємстві обіцяють продемонструвати вже цієї весни. Проте це лише початок довгого шляху. Відновлення лісового господарства Харківщини з огляду на катастрофічні наслідки війни – це задача не для одного покоління місцевих лісівників.