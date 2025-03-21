Горевшие леса Изюмщины начали восстанавливать: о каких площадях идет речь 📹
В Изюмском районе Харьковской области начали восстанавливать леса. Из-за боевых действий ранее там выгорело более 2 тысяч гектаров.
В Песчанском лесничестве, которое в 2022 году россияне выжигали фосфорными боеприпасами, на данный момент высадили 6 тысяч сеянцев на площади в гектар. 90% этого леса заминировано, поэтому работы можно проводить только на той территории, которую уже проверили саперы, сообщают в филиале «Слобожанский лесной офис» ГП «Леса Украины».
Новый лес будет смешанным — в нем будет расти сосна обыкновенная, каштан и орех. Этой весной в Песчанском лесничестве еще смогут восстановить насаждения на площади в 2,7 гектара, которая обследована и подготовлена под посадку.
Видео: Слобожанский лесной офис
Начальник Изюмской городской военной администрации Валерий Марченко рассказал, что в громаде много лесов, однако они сильно пострадали от войны.
«Во время боевых действий и оккупации были сильные лесные пожары, леса горели, никто их не тушил. Оккупанты обустраивали здесь свои огневые пункты, закапывали технику, минировали. Многие леса остаются заминированными. Поэтому сегодня присоединились к восстановлению лесов, чтобы лес был в нашей громаде. Это и рабочие места, и экология», — отметил глава ГВА.
В этом году в Изюмском надлесничестве планируют высадить деревья на 42 гектарах. Восстановить все леса Изюмщины будет возможно только после полного разминирования территорий.
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- Категории: Общество, Репортаж, Харьков; Теги: деревья, Изюм, изюмский лесхоз, ліс, лес, новости Харькова;
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- • Дата публикации материала: 21 марта 2025 в 21:20;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Изюмском районе Харьковской области начали восстанавливать леса. Из-за боевых действий ранее там выгорело более 2 тысяч гектаров.".