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Згорілі ліси Ізюмщини почали відновлювати: про які площі йдеться (відео)

Репортаж 21:20   21.03.2025
Олена Нагорна
Згорілі ліси Ізюмщини почали відновлювати: про які площі йдеться (відео) Фото: ДП “Ізюмський лісгосп”

В Ізюмському районі Харківської області почали відновлювати ліси. Через бойові дії раніше там вигоріло понад 2 тисячі гектарів.

У Піщанському лісництві, яке у 2022 році росіяни випалювали фосфорними боєприпасами, наразі вже висадили 6 тисяч сіянців на площі у гектар. 90% цього лісу заміновано, тож роботи можна проводити лише на тій території, яку вже перевірили сапери, повідомляють у філії «Слобожанський лісовий офіс» ДП «Ліси України».

Новий ліс буде змішаним – у ньому зростатиме сосна звичайна, каштан та горіх. Цієї весни в Піщанському лісництві ще зможуть відновити насадження на площі у 2,7 гектара, яка обстежена та підготовлена ​​під посадку.

Відео: Слобожанський лісовий офіс

Начальник Ізюмської міської військової адміністрації Валерій Марченко розповів, що у громаді багато лісів, проте вони дуже постраждали від війни.

«Під час бойових дій та окупації були сильні лісові пожежі, ліси горіли, ніхто їх не гасив. Окупанти облаштовували тут свої вогневі пункти, закопували техніку, мінували. Багато лісів лишається замінованими. Тому сьогодні долучилися до відновлення лісів, щоб ліс був у нашій громаді. Це і робочі місця, і екологія», – зазначив голова МВА.

Цього року в Ізюмському надлісництві планують висадити дерева на 42 гектарах. Відновити всі ліси Ізюмщини буде можливо лише після повного розмінування територій.

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Автор: Олена Нагорна
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  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "В Ізюмському районі Харківської області почали відновлювати ліси. Через бойові дії раніше там вигоріло понад 2 тисячі гектарів.".