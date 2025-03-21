Чи борються в Харкові з омелою під час війни – інформація комунальників
У Київському районі Харкова зараз немає ресурсу для боротьби з омелою, пояснив журналістам начальник районної дільниці СКП «Харківзеленбуд» Віктор Сірий.
«Омела – це напівпаразит, який не має свого кореня, а живиться за рахунок соку деревини, – зазначив комунальник. – З часом це дерево загине. Якщо це дерево у віці, за 50-60 років, воно швидше загине. Молоде, звісно, постоїть побільше. У нас не вистачає ресурсу порізати сухостійні дерева, а омелу вже тим більше».
Він пояснив, що на цей час знесенням та обрізкою дерев у Київському районі займаються четверо людей, також їх періодично залучають до ліквідації наслідків “прильотів”. Ця бригада обслуговує територію у 208 гектарів.
«Це від Харківського мосту по вулиці Шевченка, Данилівка вся, селище Жуковського, Північна Салтівка, Піски і П’ятихатки. Ось це вся територія, яка стоїть у нас на балансі й тримається на чотирьох хлопцях. З них один чоловік з інвалідністю і троє пенсіонерів», – схарактеризував ситуацію Сірий.
Читайте також: Дерева взялися пиляти у Харкові: як рятують насадження (відео)
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: деревья, новини Харкова, обрезка, омела, СКП "Харьковзеленстрой";
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Чи борються в Харкові з омелою під час війни – інформація комунальників»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 21 Березня 2025 в 18:58;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Київському районі Харкова зараз немає ресурсу для боротьби з омелою, пояснив журналістам начальник районної дільниці СКП «Харківзеленбуд» Віктор Сірий.".