Чи борються в Харкові з омелою під час війни – інформація комунальників

У Київському районі Харкова зараз немає ресурсу для боротьби з омелою, пояснив журналістам начальник районної дільниці СКП «Харківзеленбуд» Віктор Сірий.

«Омела – це напівпаразит, який не має свого кореня, а живиться за рахунок соку деревини, – зазначив комунальник. – З часом це дерево загине. Якщо це дерево у віці, за 50-60 років, воно швидше загине. Молоде, звісно, постоїть побільше. У нас не вистачає ресурсу порізати сухостійні дерева, а омелу вже тим більше».

Він пояснив, що на цей час знесенням та обрізкою дерев у Київському районі займаються четверо людей, також їх періодично залучають до ліквідації наслідків “прильотів”. Ця бригада обслуговує територію у 208 гектарів.

«Це від Харківського мосту по вулиці Шевченка, Данилівка вся, селище Жуковського, Північна Салтівка, Піски і П’ятихатки. Ось це вся територія, яка стоїть у нас на балансі й тримається на чотирьох хлопцях. З них один чоловік з інвалідністю і троє пенсіонерів», – схарактеризував ситуацію Сірий.