Live
  • Пт 21.03.2025
  • Харків  +9°С
  • USD 41.54
  • EUR 45

Чи борються в Харкові з омелою під час війни – інформація комунальників

Суспільство 18:58   21.03.2025
Олена Нагорна
Чи борються в Харкові з омелою під час війни – інформація комунальників Фото: Victor Vizu

У Київському районі Харкова зараз немає ресурсу для боротьби з омелою, пояснив журналістам начальник районної дільниці СКП «Харківзеленбуд» Віктор Сірий.

«Омела – це напівпаразит, який не має свого кореня, а живиться за рахунок соку деревини, – зазначив комунальник. – З часом це дерево загине. Якщо це дерево у віці, за 50-60 років, воно швидше загине. Молоде, звісно, постоїть побільше. У нас не вистачає ресурсу порізати сухостійні дерева, а омелу вже тим більше».

Він пояснив, що на цей час знесенням та обрізкою дерев у Київському районі займаються четверо людей, також їх періодично залучають до ліквідації наслідків “прильотів”. Ця бригада обслуговує територію у 208 гектарів.

«Це від Харківського мосту по вулиці Шевченка, Данилівка вся, селище Жуковського, Північна Салтівка, Піски і П’ятихатки. Ось це вся територія, яка стоїть у нас на балансі й тримається на чотирьох хлопцях. З них один чоловік з інвалідністю і троє пенсіонерів», – схарактеризував ситуацію Сірий.

Читайте також: Дерева взялися пиляти у Харкові: як рятують насадження (відео)

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Чи борються в Харкові з омелою під час війни – інформація комунальників
Чи борються в Харкові з омелою під час війни – інформація комунальників
21.03.2025, 18:58
Мільйон квітів, без петуній: які клумби планують цьогоріч у Харкові 📹
Мільйон квітів, без петуній: які клумби планують цьогоріч у Харкові 📹
21.03.2025, 11:29
Дві шуби, квартири, ювелірка: голова Харківської облради показала декларацію
Дві шуби, квартири, ювелірка: голова Харківської облради показала декларацію
20.03.2025, 14:27
Як вплинули на озимі перепади температур у середині березня
Як вплинули на озимі перепади температур у середині березня
21.03.2025, 18:15
ДТП сталася на Північній Салтівці в Харкові – троє постраждалих (фото)
ДТП сталася на Північній Салтівці в Харкові – троє постраждалих (фото)
21.03.2025, 17:44
Тригодинний концерт відбудеться в метро Харкова в п’ятницю
Тригодинний концерт відбудеться в метро Харкова в п’ятницю
20.03.2025, 21:48

Новини за темою:

17:09
Дерева взялися пиляти в Харкові: як рятують насадження (відео)
15:13
«Обсяг не такий, як хотілося»: чи висаджують у Харкові нові дерева
13:24
ДП «Ліси України» відновить роботу трьох держлісгоспів Харківщини
18:46
В Основ’янському районі Харкова пиляли сосни перед Новим роком: хто це робив
19:28
На понад 5 млн грн браконьєри нарубали дерев на Харківщині (фото)

Ви читали новину: «Чи борються в Харкові з омелою під час війни – інформація комунальників»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 21 Березня 2025 в 18:58;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Київському районі Харкова зараз немає ресурсу для боротьби з омелою, пояснив журналістам начальник районної дільниці СКП «Харківзеленбуд» Віктор Сірий.".