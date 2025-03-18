Дерева взялися пиляти в Харкові: як рятують насадження (відео)

Санітарну обрізку дерев проводили напередодні комунальники біля джерела в Манжосовому яру, що на Північній Салтівці. Фахівці СКП «Харківзеленбуд» пояснили МГ «Об’єктив», якими нормативами керуються, коли спилюють гілки чи навіть цілі дерева. А також прокоментували резонансну обрізку «під стовп» та розповіли, як вкорочують вік дерев посушлива погода та збільшення кількості шкідників. Про все це – у відеорепортажі.

Володимир Бережний, технік-озеленювач СКП “Харківзеленбуд”

На живій гілці завжди є бруньки. Ось гілка жива, але вона дереву не потрібна, тому що вона знаходиться нижче крони, яка має бути на висоті 3-4 метри. Зрізаю гілку високорізом. Тепер от, гілка суха. На ній немає кори. Уже облущилася кора і гілка суха.



Володимир запевняє: знає, що робить. Чоловік здобув профільну вищу освіту в аграрному університеті ім. В.В. Докучаєва.

Володимир Бережний, технік-озеленювач СКП «Харківзеленбуд»

Дерева здебільшого в нас ті, що ще росли за радянських часів. І більш ніж половина їх, десь 80%, віджили свій вік. Ви ж стригтись кожен рік ходите, так і дерево, його треба кожен рік теж доглядати, щоб воно охайним було, порядним, вирізати сухі гілки, прищепити ті, які розвились дуже і загущають крону. Буває, що заважають і критикують. Бувало таке, що ми поліцію викличемо.



Біля джерела в Манжосовому яру ростуть дуби, ясені, клени, дикі яблуні та груші.

Віктор Сірий, начальник Київської районної дільниці СКП “Харківзеленбуд”

Ось цей документ складається на обрізку дерев на висоті. Тобто ви бачили, що машина працює, вишка працює, люди працюють.

Ще один вид обрізки дерев – омолоджувальний. Її комунальники проводитимуть, якщо встигнуть завершити санітарну до розпускання бруньок. Саме омолоджувальна обрізка «під стовп» викликає найбільше дискусій та критики з боку екоактивістів.

Віктор Сірий, начальник Київської районної дільниці СКП “Харківзеленбуд”

Ось тут на стовбурі є спляча брунька. Вона потім прокидається і йде обростання стовбура дерева. Європейці думають, що так не можна. У нас підходи до цього різні. Будь-якими способами ми маємо залишити дерево живим. На Заході, я думаю, що якщо дерево уражене, то в них є свої стандарти. Я думаю, що вони, швидше за все, це дерево видалять і посадять молоде дерево.

Усі роботи, які виконують “зеленбудівці”, регламентуються нормами, затвердженими на рівні держави, тобто їх неможливо змінювати на місцевому рівні, пояснює речник підприємства.

Андрій Кравченко, речник СКП “Харківзеленбуд”

Існує наказ 105 міністерства ЖКГ. Ми не можемо відійти від норм закону заради потреб сьогодення. Це треба змінювати законодавство. Є якраз така норма, що до самого пенька можна здійснювати спилювання стовбурів дерев: береза, верба біла, граб, ясень кленолистий, липа, осика, тополя тощо. Ця операція спричиняє швидкий та рясний ріст кореневої порослі. Якщо ми говоримо про спиляні дерева до стовбурів, ми побачимо, що вони будуть рясніти новими зеленими гілками.

Віктор Сірий, начальник Київської районної дільниці СКП “Харківзеленбуд”

Ось це дерево перебуває в аварійному стані. У нього мертва серцевина. Може когось травмувати.

На знесення аварійних дерев видається окремий документ. Насадження попередньо оглядають “зеленбудівці” та представники екоінспекції.

Віктор Сірий, начальник Київської районної дільниці СКП “Харківзеленбуд”

У Манжосовому яру 120 дерев, які будуть прибрані. Тобто зрізані під корінь, тому що вони мають незадовільний стан. Деякі дерева уражаються шкідниками, деякі дерева уражаються осколками. І ще останнім часом найбільша біда – це посуха. Влітку практично дощів немає. Виходить, що дерево не отримує потрібного живлення. І дерева гинуть.

Загалом у Харкові цьогоріч мають знести сотні аварійних дерев. Це дуже велике навантаження на кожну бригаду.

Віктор Сірий, начальник Київської районної дільниці СКП “Харківзеленбуд”

У нас на балансі 208 гектарів. Ось ця вся територія тримається на чотирьох хлопцях, які на цей час працюють. З них один чоловік з інвалідністю і три пенсіонери.

Тож підприємство запрошує на роботу молодих фахівців – і чоловіків, яким можуть надати бронь, і жінок. Брак кадрів нині не дозволяє вирощувати на базі СКП саджанці, які б замінили знесені дерева.

Андрій Кравченко, речник СКП “Харківзеленбуд”

Щось закуповуємо, але не в тих обсягах, за рахунок власних коштів, яких дуже мало. Там, де можна в садах наших та скверах взяти нові саджанці й розсадити їх, так само ми це робимо. Але, повторююся, обсяг не такий, як нам би того хотілося.

Цього року у місті планують висаджувати клени, каштани, дуби, ясені, липи та смереки, але реалізація цих задумів залежатиме від фінансування та ситуації у країні.