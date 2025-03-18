Деревья взялись пилить в Харькове: как спасают насаждения (видео)

Санитарную обрезку деревьев проводили накануне коммунальщики у источника в Манжосовом яру на Северной Салтовке. Специалисты СКП «Харьковзеленстрой» объяснили МГ «Объектив», какими нормативами руководствуются, когда спиливают ветви или даже целое дерево. А также прокомментировали резонансную обрезку «под столб» и рассказали, как укорачивают возраст деревьев засушливая погода и увеличение количества вредителей. Обо всем этом — в видеорепортаже.

Владимир Бережной, техник-озеленитель СКП «Харьковзеленстрой»

На живой ветке всегда есть почки. Вот ветка живая, но она дереву не нужна, потому что она находится ниже кроны, которая должна быть на высоте 3-4 метра. Срезаю ветку высокорезом. Теперь вот, ветка сухая. На ней нет коры. Уже облущилась кора и ветка сухая.

Владимир уверяет: знает, что делает. Мужчина получил профильное высшее образование в аграрном университете им. В.В. Докучаева.

Владимир Бережной, техник-озеленитель СКП «Харьковзеленстрой»

Деревья в основном у нас те, которые еще росли в советское время. И более половины их, где-то 80%, отжили свой век. Вы же стричься каждый год ходите. Так и дерево, за ним нужно каждый год тоже ухаживать, чтобы оно опрятным было, вырезать сухие ветви, те, которые разрослись очень и загущают крону. Бывает, что люди мешают и критикуют. Бывало, что вызывали полицию.

У источника в Манжосовом яру растут дубы, ясени, клены, дикие яблони и груши.

Виктор Серый, начальник Киевского районного участка СКП «Харьковзеленстрой»

Вот этот документ составляется на обрезку деревьев на высоте. То есть вы видели, что машина работает, вышка работает, люди работают.

Еще один вид обрезки деревьев — омолаживающая. Ее коммунальщики будут проводить, если успеют завершить санитарную до распускания почек. Именно омолаживающая обрезка «под столб» вызывает больше всего дискуссий и критики со стороны экоактивистов.

Виктор Серый, начальник Киевского районного участка СКП «Харьковзеленстрой»

Вот здесь на стволе есть спящая почка. Она потом просыпается и идет обрастание ствола дерева. Европейцы думают, что так нельзя. У нас подходы к этому разные. Любыми способами мы должны оставить дерево живым. На Западе, я думаю, что если дерево поражено, то у них есть свои стандарты. Я думаю, что они, скорее всего, это дерево удалят и посадят молодое дерево.

Все работы, которые выполняют «зеленстроевцы», регламентируются нормами, утвержденными на уровне государства, то есть их невозможно менять на местном уровне, объясняет спикер предприятия.

Андрей Кравченко, спикер СКП «Харьковзеленстрой»

Существует приказ 105 министерства ЖКХ. Мы не можем отойти от норм закона ради потребностей сегодняшнего дня. Это нужно менять законодательство. Есть как раз такая норма, что до самого пенька можно осуществлять спиливание стволов таких деревьев: береза, ива белая, граб, ясень кленолистный, липа, осина, тополь и тому подобное. Эта операция вызывает быстрый и обильный рост корневой поросли. Если мы говорим о спиленных деревьях до стволов, мы увидим, что они будут изобиловать новыми зелеными ветвями.

Виктор Серый, начальник Киевского районного участка СКП «Харьковзеленстрой»

Вот это дерево находится в аварийном состоянии. У него мертвая сердцевина. Может кого-то травмировать.

На снос аварийных деревьев выдается отдельный документ. Насаждения предварительно осматривают «зеленстроевцы» и представители экоинспекции.

Виктор Серый, начальник Киевского районного участка СКП «Харьковзеленстрой»

В Манжосовом яру 120 деревьев, которые будут убраны. То есть срезаны под корень, потому что они имеют неудовлетворительное состояние. Некоторые деревья поражаются вредителями, некоторые деревья поражаются осколками. И еще в последнее время самая большая беда — это засуха. Летом практически дождей нет. Получается, что дерево не получает нужного питания. И деревья гибнут.

Всего в Харькове в этом году должны снести сотни аварийных деревьев. Это очень большая нагрузка на каждую бригаду.

Виктор Серый, начальник Киевского районного участка СКП «Харьковзеленстрой»

У нас на балансе 208 гектаров. Вот это вся территория держится на четырех ребятах, которые на данный момент работают. Из них один мужчина с инвалидностью и три пенсионера.

Поэтому предприятие приглашает на работу молодых специалистов — и мужчин, которым могут предоставить бронь, и женщин. Нехватка кадров сейчас не позволяет выращивать на базе СКП саженцы, которые бы заменили снесенные деревья.

Андрей Кравченко, спикер СКП «Харьковзеленстрой»

Что-то закупаем, но не в тех объемах, за счет собственных средств, которых очень мало. Там, где можно в садах наших и скверах взять новые саженцы и рассадить их, так же мы это делаем. Но, повторяюсь, объем не такой, как нам бы того хотелось.

В этом году в городе планируют высаживать клены, каштаны, дубы, ясени, липы и ели, но реализация этих замыслов будет зависеть от финансирования и ситуации в стране.