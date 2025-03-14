Аномалія чи норма: що кажуть учені про весну і що вже квітне в ботсаду Харкова

Безсніжна більшість зими, морози в лютому, найтепліші дні за всю історію метеоспостережень у січні та березні. Погода продовжує дивувати харків’ян. Чи є вона аномальною, як такі гойдалки можуть вплинути на рослини та екосистеми в цілому і чи чекати попри все на багатий врожаї? На ці запитання відповідали спеціалісти ХНУ ім. В.Н. Каразіна. Для МГ «Об’єктив» провели екскурсію ботанічним садом і розповіли, чи розпустилися первоцвіти «за розкладом».

Олександр Альохін, заступник директора ботанічного саду ХНУ ім. В.Н. Каразіна

Підсніжники Елвіса розквітли на початку лютого. І витримали зниження температури, яке було. І зараз, бачите, як вони гарний мають вигляд.

Розпускання пролісків на початку лютого – це рано, констатують у ботсаду. Але частина дрібноцибулинних рослин зацвіла у терміни, порівняні з торішніми, або навіть пізніше. Тому про аномалію не йдеться.

Олександр Альохін, заступник директора ботанічного саду ХНУ ім. В.Н. Каразіна

Наше життя – це все аномалія. Наша коротка пам’ять не дає змоги оцінити ті амплітуди погоди, які були. Хоча ми подекуди чуємо, що майже 140 років тому була така ж погода, як і сьогодні. Усе ж у природі циклічно.

Підсніжників у ботсаду – до 15 видів і до 30 сортів. Серед них підсніжник звичайний, підсніжник Воронова та махровий.

За два-три тижні в ботсаду чекають на масове квітування тюльпанів. Колекцією з 70 видів і понад 300 сортів дуже пишаються. Найменші розпустяться зовсім скоро.

Олександр Альохін, заступник директора ботанічного саду ХНУ ім. В.Н. Каразіна

Десь два-три дні і почнуть квітувати перші тюльпани. Тюльпан Регеля, у нього досить незвичне листя. Це унікальні тюльпани. Бачите, ось вже бутончики з’явилися на цій рослині.

Спочатку був безсніжний і теплий січень – протягом місяця зафіксували шість температурних рекордів. Потім морози в лютому. А в березні знову рекорди – 8-ме, 12-те та 13-те стали найтеплішими за всю історію метеоспостережень.

Ганна Тітенко, директорка навчально-наукового інституту екології ХНУ ім. В.Н. Каразіна

Дійсно останні роки ми маємо суттєву динаміку підвищення середніх температур. Свідчить це про те, що клімат і режим погоди є розбалансованим. Ми не можемо сказати, що це суто потепління, бо десь випадають неприродні снігові опади. Йдеться, скоріше, про розбалансування глобальної екосистеми. Дуже суттєві впливи має людство в усіх своїх проявах на ті фактори, на які ми зазвичай не мали впливати. Маємо бути готові як до холодної і вологої, так і до посушливої, жаркої, теплої зими наступного року.

До снігопадів у лютому науковці били на сполох через брак опадів, посуха також спостерігалась і влітку, і восени. А це велика загроза не тільки для врожаю, а й у цілому для екосистем. Зокрема через пожежі. Тож великі надії покладали на весну.

Ганна Тітенко, директорка навчально-наукового інституту екології ХНУ ім. В.Н. Каразіна

Є свідчення щодо трошки здвигу зони степу-лісостепу. Умовно, певне потепління дійсно веде за собою зміни видового різноманіття. Це є, це зафіксовано і це є фактом. Ми не можемо сказати, що Харківська область прирівнюється по умовах до Херсонської, ні. Як ми відрізняємо природні зони між собою. Головний індикатор – це ґрунти. А ґрунти у нас продовжують залишатись характерними для лісостепу – чорноземи типові, з плямами сірих лісових.

Метеорологічна весна, за оцінкою синоптиків, прийшла на Харківщину “за розкладом“, і лише на півночі області вона настала щонайменше на тиждень раніше.

Олександр Альохін, заступник директора ботанічного саду ХНУ ім. В.Н. Каразіна

Загалом рослини вже готові до весни. На кущах магнолій, навіть троянд вже бруньки набубонилися. Холоди, які були в лютому, стримали цей розвиток рослин і вони притихли.

Єдине, дивуються у ботсаду, що в цю пору ще переважно сплять комахи-запилювачі.

Олександр Альохін, заступник директора ботанічного саду ХНУ ім. В.Н. Каразіна

Зазвичай, коли вони починають цвісти, тут гуде все. Бджоли, джмелі. Це перша комаха, яку ми побачили.

Про перспективи цьогорічного врожаю плодових культур говорити ще зарано.

Олександр Альохін, заступник директора ботанічного саду ХНУ ім. В.Н. Каразіна

Дерева циклічно родять. У мене яблуні вдома через рік. Того року не було плодів. Сподіваюсь, що цього року буде. Ми ж з вами не тільки про зиму повинні говорити. Наразі рослини підготовлені до цвітіння дуже добре. Дуже добре. А там, як далі будуть розвиватися умови під час цвітіння чи ще щось, тільки Господь Бог може сказати.

Не повинно вводити в оману раннє тепло і тих, хто вирощує овочі з розсади. Робити посіви раніше рекомендованих строків Альохін не радить.

Олександр Альохін, заступник директора ботанічного саду ХНУ ім. В.Н. Каразіна

У Харківській області є, скажімо так, умови для пізньовесняних заморозків. І це може бути до кінця травня. Розсаду теплолюбних рослин висаджувати треба дуже обережно.

Щоб максимально знизити ризик втратити врожай через заморозки, висаджувати розсаду Альохін радить у дві-три черги з періодичністю у два тижні.