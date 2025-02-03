Останній день січня побив температурний рекорд у Харкові. Чи будуть морози

31 січня у Харкові вкотре зафіксували температурний рекорд, повідомили у Регіональному центрі з гідрометеорології.

Синоптики зазначили, що у цей день стовпчики термометрів прогрілися до 5,9 градуса тепла.

«Попередній максимум температури було зафіксовано у 1955 році і він становив +5,3°С», – йдеться у повідомленні.

Синоптикиня Наталка Діденко зазначає: після 4 лютого в Україні спостерігатиметься прохолодна чи холодна погода, вночі – 3-7 градусів, вдень від 3 морозу до 3 тепла.

«Орієнтовний прогноз, потребуватиме уточнення, для результативнішого планування – з 19-го лютого є ймовірність посилення морозів», – розповіла Діденко.

Нагадаємо, у січні в Харкові вже фіксували температурні рекорди. 10 січня стовпчики термометрів піднялися до 9,4 градуса тепла. А 8 числа максимальна температура повітря становила 8,9 градуса тепла. Вже 26 січня у Харкові встановили новий температурний рекорд. Після цього ще один випадок нетипово теплої для лютого погоди зафіксували 28 січня – з показником 5,3 градуса тепла. Новий температурний рекорд зафіксували 30 січня.