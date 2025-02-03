Останній день січня побив температурний рекорд у Харкові. Чи будуть морози
31 січня у Харкові вкотре зафіксували температурний рекорд, повідомили у Регіональному центрі з гідрометеорології.
Синоптики зазначили, що у цей день стовпчики термометрів прогрілися до 5,9 градуса тепла.
«Попередній максимум температури було зафіксовано у 1955 році і він становив +5,3°С», – йдеться у повідомленні.
Синоптикиня Наталка Діденко зазначає: після 4 лютого в Україні спостерігатиметься прохолодна чи холодна погода, вночі – 3-7 градусів, вдень від 3 морозу до 3 тепла.
«Орієнтовний прогноз, потребуватиме уточнення, для результативнішого планування – з 19-го лютого є ймовірність посилення морозів», – розповіла Діденко.
Нагадаємо, у січні в Харкові вже фіксували температурні рекорди. 10 січня стовпчики термометрів піднялися до 9,4 градуса тепла. А 8 числа максимальна температура повітря становила 8,9 градуса тепла. Вже 26 січня у Харкові встановили новий температурний рекорд. Після цього ще один випадок нетипово теплої для лютого погоди зафіксували 28 січня – з показником 5,3 градуса тепла. Новий температурний рекорд зафіксували 30 січня.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: морозы, погода, рекорд, синоптик, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Лютого 2025 в 13:48;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "31 січня у Харкові вкотре зафіксували температурний рекорд, повідомили у Регіональному центрі з гідрометеорології.".