Січневе аномальне тепло в Харкові продовжує бити рекорди

Температурний рекорд був встановлений у Харкові 10 січня.

У п’ятницю стовпчики термометрів піднялися до 9,4 градуса тепла. Це максимальна температура, яка фіксувалася у Харкові 10 січня за всю історію метеоспостережень, повідомляє Регіональний центр із гідрометеорології.

Попередній максимум температури для цієї дати тримався з 2001 року. Тоді повітря у Харкові прогрілося до 8,2 градуса тепла.

Як пише синоптикиня Наталка Діденко, холодна чи прохолодна погода буде в Україні кілька днів. Найморознішою стане ніч проти 14 січня. Надалі очікується прохолодна погода, а приблизно з 16 січня температура повітря підвищиться на кілька градусів.

Нагадаємо, у січні 2025 року у Харкові вже фіксували температурний рекорд. 8 числа максимальна температура повітря становила 8,9 градуса тепла.