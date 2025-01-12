Live
  • Нд 12.01.2025
  • Харків  +1°С
  • USD 42.28
  • EUR 43.56

Січневе аномальне тепло в Харкові продовжує бити рекорди

Погода 11:56   12.01.2025
Олена Нагорна
Січневе аномальне тепло в Харкові продовжує бити рекорди Фото: Василь Голосний

Температурний рекорд був встановлений у Харкові 10 січня.

У п’ятницю стовпчики термометрів піднялися до 9,4 градуса тепла. Це максимальна температура, яка фіксувалася у Харкові 10 січня за всю історію метеоспостережень, повідомляє Регіональний центр із гідрометеорології.

Попередній максимум температури для цієї дати тримався з 2001 року. Тоді повітря у Харкові прогрілося до 8,2 градуса тепла.

Як пише синоптикиня Наталка Діденко, холодна чи прохолодна погода буде в Україні кілька днів. Найморознішою стане ніч проти 14 січня. Надалі очікується прохолодна погода, а приблизно з 16 січня температура повітря підвищиться на кілька градусів.

Нагадаємо, у січні 2025 року у Харкові вже фіксували температурний рекорд. 8 числа максимальна температура повітря становила 8,9 градуса тепла.

Читайте також: Прогноз погоди у Харкові та області на 12 січня: ожеледиця та туман

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Поїзди між станціями метро «Турбоатом» і «Холодна гора» тимчасово не ходять
Поїзди між станціями метро «Турбоатом» і «Холодна гора» тимчасово не ходять
12.01.2025, 12:34
“У цьому немає жодних сумнівів”: надійність оборони Харкова оцінив Бутусов
“У цьому немає жодних сумнівів”: надійність оборони Харкова оцінив Бутусов
12.01.2025, 10:59
Січневе аномальне тепло в Харкові продовжує бити рекорди
Січневе аномальне тепло в Харкові продовжує бити рекорди
12.01.2025, 11:56
Одна атака РФ на півночі Харківщини: чи затишшя це, відповіли в ОТУ «Харків»
Одна атака РФ на півночі Харківщини: чи затишшя це, відповіли в ОТУ «Харків»
12.01.2025, 11:32
«Не раджу» – речник прокуратури Харківщини звернувся до тих, хто вагається
«Не раджу» – речник прокуратури Харківщини звернувся до тих, хто вагається
12.01.2025, 08:28
Квартирного крадія спіймали у Слобідському районі Харкова
Квартирного крадія спіймали у Слобідському районі Харкова
12.01.2025, 10:10

Новини за темою:

11:56
Січневе аномальне тепло в Харкові продовжує бити рекорди
11:32
Одна атака РФ на півночі Харківщини: чи затишшя це, відповіли в ОТУ «Харків»
10:59
“У цьому немає жодних сумнівів”: надійність оборони Харкова оцінив Бутусов
10:10
Квартирного крадія спіймали у Слобідському районі Харкова
09:19
Вночі на Харківщині збивали ворожі дрони – Повітряні сили ЗСУ

Ви читали новину: «Січневе аномальне тепло в Харкові продовжує бити рекорди»; з категорії Погода на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 12 Січня 2025 в 11:56;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Температурний рекорд був встановлений у Харкові 10 січня.".