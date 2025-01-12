Січневе аномальне тепло в Харкові продовжує бити рекорди
Температурний рекорд був встановлений у Харкові 10 січня.
У п’ятницю стовпчики термометрів піднялися до 9,4 градуса тепла. Це максимальна температура, яка фіксувалася у Харкові 10 січня за всю історію метеоспостережень, повідомляє Регіональний центр із гідрометеорології.
Попередній максимум температури для цієї дати тримався з 2001 року. Тоді повітря у Харкові прогрілося до 8,2 градуса тепла.
Як пише синоптикиня Наталка Діденко, холодна чи прохолодна погода буде в Україні кілька днів. Найморознішою стане ніч проти 14 січня. Надалі очікується прохолодна погода, а приблизно з 16 січня температура повітря підвищиться на кілька градусів.
Нагадаємо, у січні 2025 року у Харкові вже фіксували температурний рекорд. 8 числа максимальна температура повітря становила 8,9 градуса тепла.
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Січня 2025 в 11:56;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Температурний рекорд був встановлений у Харкові 10 січня.".