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Прогноз погоди в Харкові й області на 12 січня: ожеледиця та туман

Погода 20:51   11.01.2025
Оксана Горун
Прогноз погоди в Харкові й області на 12 січня: ожеледиця та туман Фото: Василь Голосний

Харківський регіональний центр з гідрометеорології попередив мешканців Харківщини, що в місті та області очікуються небезпечні метеорологічні явища.

Попередження стосується ожеледиці, яка буде на дорогах регіону в найближчу добу.

У прогнозі на 12 січня метеорологи повідомили, що вночі в східній частині області буде невеликий сніг і мокрий сніг (до Харкова він не дійде). Упродовж дня буде хмарно з проясненнями. Вночі та вранці – слабкий туман.

Температура повітря в області: вночі 0 – 5° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла.

У Харкові вночі 2 – 4° морозу, вдень 1 – 3° тепла.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Січня 2025 в 20:51;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківський регіональний центр з гідрометеорології попередив мешканців Харківщини, що в місті та області очікуються небезпечні метеорологічні явища".