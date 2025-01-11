Прогноз погоди в Харкові й області на 12 січня: ожеледиця та туман
Фото: Василь Голосний
Харківський регіональний центр з гідрометеорології попередив мешканців Харківщини, що в місті та області очікуються небезпечні метеорологічні явища.
Попередження стосується ожеледиці, яка буде на дорогах регіону в найближчу добу.
У прогнозі на 12 січня метеорологи повідомили, що вночі в східній частині області буде невеликий сніг і мокрий сніг (до Харкова він не дійде). Упродовж дня буде хмарно з проясненнями. Вночі та вранці – слабкий туман.
Температура повітря в області: вночі 0 – 5° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла.
У Харкові вночі 2 – 4° морозу, вдень 1 – 3° тепла.
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Січня 2025 в 20:51;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківський регіональний центр з гідрометеорології попередив мешканців Харківщини, що в місті та області очікуються небезпечні метеорологічні явища".