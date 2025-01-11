Прогноз погоди в Харкові й області на 12 січня: ожеледиця та туман

Харківський регіональний центр з гідрометеорології попередив мешканців Харківщини, що в місті та області очікуються небезпечні метеорологічні явища.

Попередження стосується ожеледиці, яка буде на дорогах регіону в найближчу добу.

У прогнозі на 12 січня метеорологи повідомили, що вночі в східній частині області буде невеликий сніг і мокрий сніг (до Харкова він не дійде). Упродовж дня буде хмарно з проясненнями. Вночі та вранці – слабкий туман.

Температура повітря в області: вночі 0 – 5° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла.

У Харкові вночі 2 – 4° морозу, вдень 1 – 3° тепла.