Прогноз погоды в Харькове и области на 12 января: гололедица и туман

Харьковский региональный центр по гидрометеорологии предупредил жителей Харьковщины, что в городе и области ожидаются опасные метеорологические явления.

Предупреждение касается гололедицы, которая будет на дорогах региона в ближайшие сутки.

В прогнозе на 12 января метеорологи сообщили, что ночью в восточной части области будет небольшой снег и мокрый снег (до Харькова он не дойдет). В течение дня будет облачно с прояснениями. Ночью и утром — слабый туман.

Температура воздуха в области: ночью 0 — 5° мороза, днем ​​от 1° мороза до 4° тепла.

В Харькове ночью 2 — 4° мороза, днем ​​1 — 3° тепла.