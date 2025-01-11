Прогноз погоды в Харькове и области на 12 января: гололедица и туман
Фото: Василий Голосный
Харьковский региональный центр по гидрометеорологии предупредил жителей Харьковщины, что в городе и области ожидаются опасные метеорологические явления.
Предупреждение касается гололедицы, которая будет на дорогах региона в ближайшие сутки.
В прогнозе на 12 января метеорологи сообщили, что ночью в восточной части области будет небольшой снег и мокрый снег (до Харькова он не дойдет). В течение дня будет облачно с прояснениями. Ночью и утром — слабый туман.
Температура воздуха в области: ночью 0 — 5° мороза, днем от 1° мороза до 4° тепла.
В Харькове ночью 2 — 4° мороза, днем 1 — 3° тепла.
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- • Дата публикации материала: 11 января 2025 в 20:51;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковский региональный центр по гидрометеорологии предупредил жителей Харьковщины, что в городе и области ожидаются опасные метеорологические явления".