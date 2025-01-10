Погода в январе бьет рекорды в Харькове. Когда ждать похолодания
Температурный рекорд зафиксировали в Харькове 8 января – максимальная температура воздуха составила +8,9 градуса тепла.
Предыдущий максимум температуры в этот день фиксировали в 2001 году и составил +6 градусов, сообщили в Региональном центре по гидрометеорологии.
Однако уже в эти выходные в Украину придет похолодание, рассказала синоптик Наталья Диденко.
«Но спешу вам сообщить, что понижение температуры воздуха от, например, +6 градусов до 1 мороза, это и есть похолодание. Так вот: 11-12 января в Украине предполагается похолодание, а именно температура воздуха снизится ночью до 0-4 градусов мороза, а днем ожидается в большинстве областей от 1 мороза до 3 градусов тепла. Только 11 января на юге и востоке Украины еще задержится более теплая погода, однако в воскресенье и там похолодает», — отметила Диденко.
По ее данным, на следующей неделе в Украине также будет прохладно, но без серьезных морозов.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: погода, похолодание, рекорд, синоптик, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 10 января 2025 в 13:23;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Температурный рекорд зафиксировали в Харькове 8 января – максимальная температура воздуха составила +8,9 градуса тепла.".