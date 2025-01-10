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Погода в январе бьет рекорды в Харькове. Когда ждать похолодания

Общество 13:23   10.01.2025
Виктория Яковенко
Погода в январе бьет рекорды в Харькове. Когда ждать похолодания Фото: Харьковский региональный центр по гидрометеорологии

Температурный рекорд зафиксировали в Харькове 8 января – максимальная температура воздуха составила +8,9 градуса тепла.

Предыдущий максимум температуры в этот день фиксировали в 2001 году и составил +6 градусов, сообщили в Региональном центре по гидрометеорологии.

Однако уже в эти выходные в Украину придет похолодание, рассказала синоптик Наталья Диденко.

«Но спешу вам сообщить, что понижение температуры воздуха от, например, +6 градусов до 1 мороза, это и есть похолодание. Так вот: 11-12 января в Украине предполагается похолодание, а именно температура воздуха снизится ночью до 0-4 градусов мороза, а днем ​​ожидается в большинстве областей от 1 мороза до 3 градусов тепла. Только 11 января на юге и востоке Украины еще задержится более теплая погода, однако в воскресенье и там похолодает», — отметила Диденко.

По ее данным, на следующей неделе в Украине также будет прохладно, но без серьезных морозов.

похолодание в Харькове
Фото: Наталья Диденко

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 10 января 2025 в 13:23;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Температурный рекорд зафиксировали в Харькове 8 января – максимальная температура воздуха составила +8,9 градуса тепла.".