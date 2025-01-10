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Сегодня на дорогах Харькова и области будет опасно – предупреждение копов

Общество 09:41   10.01.2025
Николь Костенко-Лагутина
Сегодня на дорогах Харькова и области будет опасно – предупреждение копов

Об опасной погоде в Харькове и регионе сообщили в Региональном центре гидрометеорологии.

«В ближайший час с сохранением утром 10 января по области и городу ожидается туман, видимость 200 – 500 м.», – пишут синоптики.

На Харьковщине также вновь объявили первый, «желтый» уровень опасности.

Тем временем в облуправлении патрульной полиции в Харьковской области напомнили водителям и пешеходам правила безопасной поездки во время тумана и советуют:

– отказаться от рискованных маневров и скоростной езды;

– снижать скорость, приближаясь к пешеходным переходам;

– увеличить дистанцию ​​между автомобилями;

– при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом;

– во время остановки обязательно включать аварийную световую сигнализацию;

– пользоваться средствами пассивной безопасности как для взрослых, так и для детей.

Пешеходам:

– быть внимательными и переходить дорогу только в определенных местах;

– использовать световозвращающие элементы в одежде.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 10 января 2025 в 09:41;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Об опасной погоде в Харькове и регионе сообщили в Региональном центре гидрометеорологии.".