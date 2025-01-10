Сегодня на дорогах Харькова и области будет опасно – предупреждение копов
Об опасной погоде в Харькове и регионе сообщили в Региональном центре гидрометеорологии.
«В ближайший час с сохранением утром 10 января по области и городу ожидается туман, видимость 200 – 500 м.», – пишут синоптики.
На Харьковщине также вновь объявили первый, «желтый» уровень опасности.
Тем временем в облуправлении патрульной полиции в Харьковской области напомнили водителям и пешеходам правила безопасной поездки во время тумана и советуют:
– отказаться от рискованных маневров и скоростной езды;
– снижать скорость, приближаясь к пешеходным переходам;
– увеличить дистанцию между автомобилями;
– при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом;
– во время остановки обязательно включать аварийную световую сигнализацию;
– пользоваться средствами пассивной безопасности как для взрослых, так и для детей.
Пешеходам:
– быть внимательными и переходить дорогу только в определенных местах;
– использовать световозвращающие элементы в одежде.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: патрульні, патрульные, погода, синоптики, туман, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 10 января 2025 в 09:41;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Об опасной погоде в Харькове и регионе сообщили в Региональном центре гидрометеорологии.".