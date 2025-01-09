Воздух прогреется до +11: прогноз погоды в Харькове и области на 10 января

В пятницу, 10 января, в Харькове и области все еще будет не по-зимнему тепло. Осадки не прогнозируют, ночью и утром местами туман.

В Харькове ночью термометры будут показывать от 0 до 2 градусов тепла, днем — от 8 до 10 тепла, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области ночная температура составит от 1 мороза до 4 градусов тепла, дневная — от 6 до 11 тепла.

Ветер юго-восточный — 5-10 м/с.