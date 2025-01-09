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Воздух прогреется до +11: прогноз погоды в Харькове и области на 10 января

Погода 18:05   09.01.2025
Елена Нагорная
Воздух прогреется до +11: прогноз погоды в Харькове и области на 10 января

В пятницу, 10 января, в Харькове и области все еще будет не по-зимнему тепло. Осадки не прогнозируют, ночью и утром местами туман.

В Харькове ночью термометры будут показывать от 0 до 2 градусов тепла, днем — от 8 до 10 тепла, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области ночная температура составит от 1 мороза до 4 градусов тепла, дневная — от 6 до 11 тепла.

Ветер юго-восточный — 5-10 м/с.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 9 января 2025 в 18:05;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В пятницу, 10 января, в Харькове и области все еще будет не по-зимнему тепло. Осадки не прогнозируют, ночью и утром местами туман.".