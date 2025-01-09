Повітря прогріється до +11: прогноз погоди в Харкові та області на 10 січня

У п’ятницю, 10 січня, у Харкові та області все ще буде не по-зимовому тепло. Опади не прогнозують, вночі та вранці місцями туман.

У Харкові вночі термометри показуватимуть від 0 до 2 градусів тепла, вдень – від 8 до 10 тепла, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області нічна температура становитиме від 1 морозу до 4 градусів тепла, денна – від 6 до 11 тепла.

Вітер південно-східний – 5-10 м/с.