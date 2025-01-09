Повітря прогріється до +11: прогноз погоди в Харкові та області на 10 січня
У п’ятницю, 10 січня, у Харкові та області все ще буде не по-зимовому тепло. Опади не прогнозують, вночі та вранці місцями туман.
У Харкові вночі термометри показуватимуть від 0 до 2 градусів тепла, вдень – від 8 до 10 тепла, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.
По області нічна температура становитиме від 1 морозу до 4 градусів тепла, денна – від 6 до 11 тепла.
Вітер південно-східний – 5-10 м/с.
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Січня 2025 в 18:05;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У п’ятницю, 10 січня, у Харкові та області все ще буде не по-зимовому тепло. Опади не прогнозують, вночі та вранці місцями туман.".