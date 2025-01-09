Сьогодні 9 січня: яке свято та день в історії

9 січня 2007 року Стів Джобс представив перший iPhone. У 1924-му народився кінорежисер Сергій Параджанов – вірменин, якого звинувачували в українському націоналізмі. У 1921-му Симон Петлюра підписав закон про Раду Республіки. У 1816-му відбулося перше випробування лампи Деві. У 1431-му розпочався судовий процес над Жанною д’Арк.

Свята та пам’ятні дати 9 січня

9 січня у світі – Міжнародний день хореографа.

Також сьогодні: День словесного ботаніка (або День словесника), День “Грай у Бога” (йдеться про творення добра та здійснення позитивних змін у світі).

9 січня в історії

9 січня 1431 року в Руані розпочався судовий процес над Жанною д’Арк, яку напередодні продав англійцям бургундський герцог Філіп III Добрий за 10 000 золотих ліврів. Докладніше.

9 січня 1816 року відбулося перше випробування лампи Деві – в Англії. Це винахід, який врятував тисячі життів.

Із самого початку лампу задумували як безпечне джерело освітлення для роботи у вугільних шахтах. Накопичення шахтних газів у поєднанні з відкритим полум’ям свічок або інших варіацій ламп часто спричиняло вибухи. У процесі ж лампу Деві стали використовувати як перший “газоаналізатор”. За наявності небезпечного для людей газу полум’я виглядало та поводилося інакше.

Суть конструкції, яку створив фізик Гемфрі Деві, була такою. Лампа була масляною, гасовою або карбідною. Полум’я в ній закривала металева сітка. Винахідник розрахував розмір отворів у ній та тепломісткість матеріалу так, що повітря та будь-який газ може досить вільно проходити крізь сітку та підтримувати горіння. При цьому розміру отворів недостатньо, щоб полум’я з лампи могло поширитися крізь них і запалити газ поза сіткою.

Крім того, що лампа була безпечною (хоча і недостатньо яскраво освітлювала приміщення), вона ще й виконувала функції “сигналізації”. Так, коли поряд накопичувалися горючі газові суміші, полум’я лампи Деві горіло вище і мало синій відтінок. Щоб оцінити рівень небезпеки, лампи обладнали металевим вимірником висоти полум’я.

Якщо в повітрі шахт починало не вистачати кисню (наприклад, накопичувався будь-який задушливий газ), полум’я лампи згасало при вмісті кисню приблизно 17%. Це ще дозволяло вибратися з шахти, не померши від асфіксії. Перше випробування лампи Деві із дротяним ситом відбулося на шахті Гебберн. За свій винахід Гемфрі Деві отримав нагороду британського Королівського товариства. А перші “газоаналізатори” поширилися у світі. Зокрема – їх використовували й на шахтах українського Донбасу (правила застосування докладно описані, зокрема, у “Зборі статутів гірничих” 1893 року).

9 січня 1921 року Симон Петлюра підписав закон “Про Раду Республіки УНР”. Докладніше.

9 січня 1924 року народився кінорежисер Сергій Параджанов. “Вірменин, який народився у Тбілісі та сидів у російській в’язниці за український націоналізм”, – так коротко і влучно характеризує парадокси біографії знаменитого режисера Український інститут національної пам’яті. Докладніше.

9 січня 1992 року Гвінея, Венесуела та Чилі визнали незалежність України. Україна встановила дипломатичні відносини із КНДР.

9 січня 2007 року Стів Джобс представив перший iPhone. Докладніше.

Церковне свято 9 січня

9 січня вшановують пам’ять мученика Полієвкта. Він був першим мучеником не вірменській території Мелітена. Він постраждав за віру в Христа за часів імператора Валеріана. Ще за часів імператора Деція Полієвкт був язичником, воїном та другом іншого воїна-християнина Неарха. Коли почалися гоніння на християн, Неарх попередив Полієвкта, що скоро їм доведеться розійтися, адже Неарха мучитимуть, і Полієвкту доведеться зректися дружби з ним. Однак Полієвкт зізнався, що бачив Христа уві сні й той зняв з нього одяг і надів інший, світлий. “З цієї хвилини, – сказав Полієвкт, – я готовий служити Господу Ісусу Христу”. Полієвкт вийшов на площу та розірвав царський указ про поклоніння ідолам. Тесть Полієвкта, правитель Фелокс, заявив, що зять має померти. Умовляння дружини та дітей повернутися до язичництва не допомогли – Полієвкт відмовився, і йому відсікли голову.

Народні прикмети

Якщо птахи сидять на снігу – буде потепління.

Якщо на деревах багато ворон – будуть морози.

Якщо кіт животом догори — прийде тепла погода.

Що не можна робити 9 січня

Не можна пришивати ґудзики.

Не можна зловживати алкоголем.