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Сегодня 9 января: какой праздник и день в истории

Календарь 06:00   09.01.2025
Оксана Горун
Сегодня 9 января: какой праздник и день в истории

9 января 2007 года Стив Джобс представил первый iPhone. В 1924-м родился кинорежиссер Сергей Параджанов – армянин, обвиняемый в украинском национализме. В 1921-м Симон Петлюра подписал закон о Совете Республики. В 1816-м состоялось первое испытание лампы Дэви. В 1431-м начался судебный процесс над Жанной д’Арк. 

Праздники и памятные даты 9 января

9 января в мире – Международный день хореографа.

Также сегодня: День словесного ботаника (или День словесника), День «Играй в Бога» (речь идет о сотворении добра и осуществлении положительных изменений в мире).

9 января в истории

9 января 1431 года в Руане начался судебный процесс над Жанной д’Арк, которую накануне продал англичанам бургундский герцог Филипп III Добрый за 10 000 золотых ливров. Подробнее.

9 января 1816 года состоялось первое испытание лампы Дэви – в Англии. Это изобретение, спасшее тысячи жизней.

Лампа Дэви - старинное фото
Лампа Дэви. Фото: By Acme Newspictures (New York City)/commons.wikimedia.org

С самого начала лампу задумывали как безопасный источник освещения для работы в угольных шахтах. Накопление шахтных газов в сочетании с открытым пламенем свечей или других вариаций ламп часто становилось причиной взрывов. В процессе же лампу Дэви стали использовать как самый первый «газоанализатор». При наличии опасного для людей газа пламя выглядело и вело себя иначе.

Суть конструкции, которую создал физик Гемфри Дэви, была следующей. Лампа была масляной, керосиновой или карбидной. Пламя в ней закрывала металлическая сетка. Изобретатель рассчитал размер отверстий в ней и теплоемкость материала так, что воздух и любой газ может достаточно свободно проходить сквозь сетку и поддерживать горение. При этом размера отверстий недостаточно, чтобы пламя из лампы могло распространиться сквозь них и зажечь газ вне сетки.

Кроме того, что лампа была безопасной (хотя и недостаточно ярко освещала помещение), она еще и выполняла функции «сигнализации». Так, когда рядом накапливались горючие газовые смеси, пламя лампы Дэви горело выше и имело синий оттенок. Чтобы оценить уровень опасности, лампы оборудовали металлическим измерителем высоты пламени.

Лампа Дэви с измерителем высоты пламени
Лампа Дэви с отверстиями для измерения высоты пламени. Фото: Julo

Если в воздухе шахт начинало не хватать кислорода (например, скапливался какой-либо удушливый газ), то пламя лампы угасало при содержании кислорода примерно 17%. Это еще позволяло выбраться из шахты, не умерев от асфиксии. Первое испытание лампы Дэви с проволочным ситом состоялось на шахте Хебберн. За свое изобретение Гемфри Дэви получил награду британского Королевского общества. А первые «газоанализаторы» распространились в мире. В частности – их использовали и на шахтах украинского Донбасса (правила применения подробно описаны, в частности, в «Своде уставов горных» 1893 года).

9 января 1921 года Симон Петлюра подписал закон «О Раде Республики УНР». Подробнее.

9 января 1924 года родился кинорежиссер Сергей Параджанов. «Армянин, родившийся в Тбилиси и сидевший в российской тюрьме за украинский национализм», – так кратко и метко характеризует парадоксы биографии знаменитого режиссера Украинский институт национальной памяти. Подробнее.

Сергей Параджанов
Сергей Параджанов. Постановочная фотография «За решеткой», 1984 год. Фото: Yuri Mechitov

9 января 1992 года Гвинея, Венесуэла и Чили признали независимость Украины. Украина установила дипломатические отношения с КНДР.

9 января 2007 года Стив Джобс представил первый iPhone. Подробнее.

Церковный праздник 9 января

9 января чтят память мученика Полиевкта. Он был первым мучеником на армянской территории Мелитена. Пострадал за веру во времена императора Валериана. Еще во времена императора Деция Полиевкт был язычником, воином и другом другого воина-христианина Неарха. Когда начались гонения на христиан, Неарх предупредил Полиевкта, что скоро им придется разлучиться, ведь Неарха будут мучить, и Полиевкту придется отречься от дружбы с ним. Однако Полиевкт признался, что видел Христа во сне и тот снял с него одежду и надел другую, светлую. «С этой минуты, – сказал Полиевкт, я готов служить Господу Иисусу Христу». Полиевкт вышел на площадь и разорвал царский указ о поклонении идолам. Тесть Полиевкта, правитель Фелокс, заявил, что зять должен умереть. Уговоры жены и детей вернуться к язычеству не помогли – Полиевкт отказался, и ему отрубили голову.

Народные приметы

Если птицы сидят на снегу – будет потепление.

Если на деревьях много ворон – будут морозы.

Если кот спит животом вверх – придет теплая погода.

Что нельзя делать 9 января

Нельзя пришивать пуговицы.

Нельзя злоупотреблять алкоголем.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 9 января 2025 в 06:00;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "9 января 2007 года Стив Джобс представил первый iPhone. В 1924-м родился кинорежиссер Сергей Параджанов – армянин, обвиняемый в украинском национализме".