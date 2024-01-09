Сегодня 9 января: какой праздник и день в истории

9 января 1431 года начался судебный процесс над Жанной д’Арк. В 1921-м Симон Петлюра подписал закон о Раде Республики. В 1924-м родился кинорежиссер Сергей Параджанов – армянин, которого обвиняли в украинском национализме. В 2007-м Стив Джобс представил первый iPhone.

Праздники и памятные даты 9 января

9 января отмечают: Международный день хореографа, День поэзии на работе, День словесного ботаника, День абрикоса.

9 января в истории

9 января 1431 года в Руане начался судебный процесс над Жанной д’Арк, которую накануне продал англичанам бургундский герцог Филипп III Добрый за 10 000 золотых ливров.

Судилище проходило под председательством епископа Кошона. Задачей для себя «судьи» определили не превратить в процессе Орлеанскую деву в мученицу (что им не удалось). Так что девушку решили обвинить в ереси. Но доказать это абсурдное обвинение было не так-то просто. Ни допросы, ни диалоги с Жанной во время длительных судебных заседаний не давали доводов против нее. Поэтому «ересью» решили признать ношение Жанной мужской одежды. И еще добавили к этому абстрактное обвинение в пренебрежении авторитетом церкви. Чтобы привлечь Жанну к ответственности хотя бы по этим статьям, епископ Кошон пошел на обман. Он показал подсудимой костер, на котором ее могут сжечь, и предложил перевести ее в церковную тюрьму с хорошим уходом, если девушка подпишет документ об отречении от ереси и обязуется повиноваться Церкви. Она подписала. Жанна была неграмотной и даже не знала, что подписывает. А ей «подсунули» совсем другой текст. Согласно ему Жанна заявляла о полном отречении ото всех «ложных суждений» и соглашалась в дальнейшем носить исключительно женскую одежду. А через несколько дней ее подставили, спровоцировав надеть мужской наряд. Этого оказалось достаточно, чтобы так называемые «судьи» признали, что Жанна «впала в прошлые ереси», и вынесли ей смертный приговор. 30 мая 1431 года Жанну д’Арк сожгли заживо на площади в Руане.

9 января 1921 года Симон Петлюра подписал закон «О Раде Республики УНР», создав тем самым высший законодательный орган власти Украинской народной республики, который должен был действовать за границей (в данном случае — в Польше). Несколько украинских партий сразу отказались работать в новом органе – в частности, Украинская партия социалистов-революционеров и Украинская народная партия. В результате в состав Рады вошли 67 депутатов. Они представляли украинские политические партии, профсоюзные и культурно-просветительные организации. Этот орган, который реально ничего не мог изменить в жизни полностью оккупированной страны, просуществовал до 5 августа 1921 года.

9 января 1924 года родился кинорежиссер Сергей Параджанов. «Армянин, родившийся в Тбилиси и сидевший в российской тюрьме за украинский национализм», – так кратко и метко характеризует парадоксы биографии знаменитого режиссера Украинский институт национальной памяти.

В Украине Параджанов оказался, получив соответствующее распределение после завершения московского Всесоюзного государственного института кинематографии (ВГИКа). К этому моменту он уже имел и режиссерский опыт, и проблемы с «законом». В студенческие годы его арестовали в Грузии по делу главы Грузинского общества культурных связей. Но формально обвинение ему предъявили не политическое, а признали виновным в «мужеложстве». Свою бисексуальность Параджанов не отрицал и получил приговор – пять лет тюрьмы. Но талантливого студента тогда спас руководитель его мастерской во ВГИКе Игорь Савченко. Параджанов был задействован в съемках фильма Савченко «Тарас Шевченко». После внезапной смерти учителя именно его студентам, в том числе Параджанову, доверили завершить эту режиссерскую работу. После смерти Савченко курс Параджанова передали другому известному режиссеру – Александру Довженко. Тот предложил молодому режиссеру как дипломную работу экранизировать молдавскую сказку «Андриеш». За эту короткометражку Параджанов получил диплом с отличием. И после этих перипетий приехал работать в Киев.

Первые его «идеологически верные» работы получали низкие оценки критиков. А настоящим прорывом стал фильм «Тени забытых предков», снятый режиссером на Киевской киностудии в 1964 году по мотивам произведений Михаила Коцюбинского.

Фильм был очень нестандартным для советского кинематографа. Начать хотя бы с того, что его выпустили на украинском языке без русского дубляжа. Это было необходимо, чтобы сохранить аутентичный гуцульский говор и этническую атмосферу. Но такую «националистическую смелость», конечно, партийное руководство восприняло как политический жест. К тому же на премьере фильма в Киеве состоялась акция протеста диссидентов с участием Василия Стуса и Вячеслава Черновола. Поэтому фильм одновременно вызвал недовольство советской власти и безумный успех в мире. Параджанов получил за него 39 международных наград и 28 призов на разных кинофестивалях (из них 24 – гран-при). При этом на мировые премьеры его фильма Параджанова не выпустили, а прокат ленты в СССР ограничили.

Дальнейшая попытка режиссера снять сюрреалистическую картину «Киевские фрески» привела к закрытию проекта и обвинению автора в «мистически субъективном отношении к современной действительности». Тогда Параджанов перенес действие фильма из современности в прошлое и переехал снимать его в Ереван. Изначально фильм должен был получить название «Саят-Нова», но представление этой ленты в Госкино в 1968 году вызвало очередную волну жесткой критики. Режиссера обвинили в «порнографии» и «мистицизме». Фильм существенно цензурировали, сменили название на «Цвет граната» и разрешили прокат только в Армении. В СССР фильм вышел впоследствии сильно перемонтированным — до такого состояния, что категорически не устраивал самого режиссера. В 1969-м Параджанов вернулся в Киев, но снимать кино ему не давали. Он стал писать сценарии. А в 1971-м на творческой встрече в Минске выступил с критикой советского партийного и кинематографического руководства, о чем, конечно, доложили «кому надо» — информация добралась до самого руководителя КГБ Андропова. В дальнейшем Параджанову «предъявляли» дружбу с украинскими писателями-диссидентами, попытки организации массовых протестов и т.п. 17 декабря 1973 года режиссера арестовали и бросили в Лукьяновскую тюрьму. Причем опять же официально вместо политических обвинений «припомнили старое»: его приговорили к пяти годам лагерей строгого режима за «мужеложство» и «порнографию». В колонии заключенного подвергали жестоким пыткам, и он даже совершил попытку суицида. Также за решеткой Параджанов заболел сахарным диабетом. Несмотря на все, режиссер нашел новый путь для себя даже в таких невыносимых условиях: он начал рисовать – создавал коллажи. За годы тюремного заключения создал около 800 работ.

Благодаря активной кампании за освобождение Параджанова, к которой удалось привлечь даже французского писателя Луи Арагона, режиссера все же отпустили за год до истечения срока. Но на свободе он был недолго, не прекращая публичную критику политики государства в сфере культуры и искусства. Параджанова снова арестовали в 1982-м за якобы за попытку дать взятку. Широкий общественный резонанс привел к освобождению режиссера уже через 9 месяцев. Как ни странно, широкое покровительство известных деятелей СССР помогло Параджанову не только выйти на свободу, но и вернуться в кинематограф. С 1983-го ему снова разрешили снимать. Поэтому в последующие годы он выпустил ряд лент, в том числе «Легенду о Сурамской крепости» (1984) и «Ашик-Кериб» (1988). Последним в жизни Параджанова стал автобиографический фильм «Исповедь», который так и не завершил. Съемки начались в 1989-м, но прямо в процессе режиссер начал кашлять кровью. Ему диагностировали рак легких, сделали операцию. В мае 1990-го Параджанов по приглашению президента Франции Франсуа Миттерана вылетел лечиться в Париж. Но было поздно – состояние режиссера стремительно ухудшалось. 20 июля медицинский борт доставил его в Ереван, где он скончался в тот же день в республиканской больнице.

9 января 1992 года Гвинея, Венесуэла и Чили признали независимость Украины. Украина установила дипломатические отношения с КНДР.

9 января 2007 года Стив Джобс представил первый iPhone.

После этого компания «Cisco», ранее зарегистрировавшая за собой торговую марку «iPhone», подала в суд на «Apple». Но уже 21 февраля 2007 года компании достигли соглашения о совместном использовании торговой марки «iPhone». Детали сделки не разглашают. В тот момент у «Apple» очень хорошо продавалось все с приставкой «i», которая стала их фирменной после выхода iPod. Так что гений маркетинга Джобс был уверен, что, несмотря на судебные тяжбы, название смартфона менять нельзя. Первые iPhone появились в продаже в США 29 июня 2007 года, в Европе – 9 ноября 2007 года.

Церковный праздник 9 января

9 января чтят память мученика Полиевкта. Он был первым мучеником в армянском городе Мелитина. Пострадал за веру во времена императора Валериана. Еще во времена императора Декия Полиевкт был язычником, воином и другом другого воина-христианина Неарха. Когда начались гонения на христиан, Неарх предупредил Полиевкта, что скоро им придется разлучиться, ведь Неарха будут мучить, и Полиевкту придется отречься от дружбы с ним. Однако Полиевкт признался, что видел Христа во сне и тот снял с него одежду и надел другую, светлую. «С этой минуты, – сказал Полиевкт, я готов служить Господу Иисусу Христу». Полиевкт вышел на площадь и разорвал царский указ о поклонении идолам. Тесть Полиевкта, правитель Фелокс, заявил, что зять должен умереть. Уговоры жены и детей вернуться к язычеству не помогли – Полиевкт отказался, и ему отрубили голову.

Народные приметы

Если птицы сидят на снегу – будет потепление.

Если на деревьях много ворон – будут морозы.

Если кот спит животом вверх – придет теплая погода.

Что нельзя делать 9 января

Нельзя пришивать пуговицы.

Нельзя злоупотреблять алкоголем.