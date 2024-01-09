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Сегодня 9 января: какой праздник и день в истории

Культура 06:00   09.01.2024
Оксана Горун
Сегодня 9 января: какой праздник и день в истории

9 января 1431 года начался судебный процесс над Жанной д’Арк. В 1921-м Симон Петлюра подписал закон о Раде Республики. В 1924-м родился кинорежиссер Сергей Параджанов – армянин, которого обвиняли в украинском национализме. В 2007-м Стив Джобс представил первый iPhone.

Праздники и памятные даты 9 января

9 января отмечают: Международный день хореографа, День поэзии на работе, День словесного ботаника, День абрикоса.

9 января в истории

9 января 1431 года в Руане начался судебный процесс над Жанной д’Арк, которую накануне продал англичанам бургундский герцог Филипп III Добрый за 10 000 золотых ливров.

Суд над Жанной д'Арк - картина
Суд над Жанной д’Арк, художник Фред Роу. Иллюстрация: artuk.org

Судилище проходило под председательством епископа Кошона. Задачей для себя «судьи» определили не превратить в процессе Орлеанскую деву в мученицу (что им не удалось). Так что девушку решили обвинить в ереси. Но доказать это абсурдное обвинение было не так-то просто. Ни допросы, ни диалоги с Жанной во время длительных судебных заседаний не давали доводов против нее. Поэтому «ересью» решили признать ношение Жанной мужской одежды. И еще добавили к этому абстрактное обвинение в пренебрежении авторитетом церкви. Чтобы привлечь Жанну к ответственности хотя бы по этим статьям, епископ Кошон пошел на обман. Он показал подсудимой костер, на котором ее могут сжечь, и предложил перевести ее в церковную тюрьму с хорошим уходом, если девушка подпишет документ об отречении от ереси и обязуется повиноваться Церкви. Она подписала. Жанна была неграмотной и даже не знала, что подписывает. А ей «подсунули» совсем другой текст. Согласно ему Жанна заявляла о полном отречении ото всех «ложных суждений» и соглашалась в дальнейшем носить исключительно женскую одежду. А через несколько дней ее подставили, спровоцировав надеть мужской наряд. Этого оказалось достаточно, чтобы так называемые «судьи» признали, что Жанна «впала в прошлые ереси», и вынесли ей смертный приговор. 30 мая 1431 года Жанну д’Арк сожгли заживо на площади в Руане.

9 января 1921 года Симон Петлюра подписал закон «О Раде Республики УНР», создав тем самым высший законодательный орган власти Украинской народной республики, который должен был действовать за границей (в данном случае — в Польше). Несколько украинских партий сразу отказались работать в новом органе – в частности, Украинская партия социалистов-революционеров и Украинская народная партия. В результате в состав Рады вошли 67 депутатов. Они представляли украинские политические партии, профсоюзные и культурно-просветительные организации. Этот орган, который реально ничего не мог изменить в жизни полностью оккупированной страны, просуществовал до 5 августа 1921 года.

9 января 1924 года родился кинорежиссер Сергей Параджанов. «Армянин, родившийся в Тбилиси и сидевший в российской тюрьме за украинский национализм», – так кратко и метко характеризует парадоксы биографии знаменитого режиссера Украинский институт национальной памяти.

Сергей Параджанов
Сергей Параджанов. Постановочная фотография «За решеткой», 1984 год. Фото: Yuri Mechitov

В Украине Параджанов оказался, получив соответствующее распределение после завершения московского Всесоюзного государственного института кинематографии (ВГИКа). К этому моменту он уже имел и режиссерский опыт, и проблемы с «законом». В студенческие годы его арестовали в Грузии по делу главы Грузинского общества культурных связей. Но формально обвинение ему предъявили не политическое, а признали виновным в «мужеложстве». Свою бисексуальность Параджанов не отрицал и получил приговор – пять лет тюрьмы. Но талантливого студента тогда спас руководитель его мастерской во ВГИКе Игорь Савченко. Параджанов был задействован в съемках фильма Савченко «Тарас Шевченко». После внезапной смерти учителя именно его студентам, в том числе Параджанову, доверили завершить эту режиссерскую работу. После смерти Савченко курс Параджанова передали другому известному режиссеру – Александру Довженко. Тот предложил молодому режиссеру как дипломную работу экранизировать молдавскую сказку «Андриеш». За эту короткометражку Параджанов получил диплом с отличием. И после этих перипетий приехал работать в Киев.

Первые его «идеологически верные» работы получали низкие оценки критиков. А настоящим прорывом стал фильм «Тени забытых предков», снятый режиссером на Киевской киностудии в 1964 году по мотивам произведений Михаила Коцюбинского.

Фильм был очень нестандартным для советского кинематографа. Начать хотя бы с того, что его выпустили на украинском языке без русского дубляжа. Это было необходимо, чтобы сохранить аутентичный гуцульский говор и этническую атмосферу. Но такую «националистическую смелость», конечно, партийное руководство восприняло как политический жест. К тому же на премьере фильма в Киеве состоялась акция протеста диссидентов с участием Василия Стуса и Вячеслава Черновола. Поэтому фильм одновременно вызвал недовольство советской власти и безумный успех в мире. Параджанов получил за него 39 международных наград и 28 призов на разных кинофестивалях (из них 24 – гран-при). При этом на мировые премьеры его фильма Параджанова не выпустили, а прокат ленты в СССР ограничили.

Дальнейшая попытка режиссера снять сюрреалистическую картину «Киевские фрески» привела к закрытию проекта и обвинению автора в «мистически субъективном отношении к современной действительности». Тогда Параджанов перенес действие фильма из современности в прошлое и переехал снимать его в Ереван. Изначально фильм должен был получить название «Саят-Нова», но представление этой ленты в Госкино в 1968 году вызвало очередную волну жесткой критики. Режиссера обвинили в «порнографии» и «мистицизме». Фильм существенно цензурировали, сменили название на «Цвет граната» и разрешили прокат только в Армении. В СССР фильм вышел впоследствии сильно перемонтированным — до такого состояния, что категорически не устраивал самого режиссера. В 1969-м Параджанов вернулся в Киев, но снимать кино ему не давали. Он стал писать сценарии. А в 1971-м на творческой встрече в Минске выступил с критикой советского партийного и кинематографического руководства, о чем, конечно, доложили «кому надо» — информация добралась до самого руководителя КГБ Андропова. В дальнейшем Параджанову «предъявляли» дружбу с украинскими писателями-диссидентами, попытки организации массовых протестов и т.п. 17 декабря 1973 года режиссера арестовали и бросили в Лукьяновскую тюрьму. Причем опять же официально вместо политических обвинений «припомнили старое»: его приговорили к пяти годам лагерей строгого режима за  «мужеложство» и «порнографию». В колонии заключенного подвергали жестоким пыткам, и он даже совершил попытку суицида. Также за решеткой Параджанов заболел сахарным диабетом. Несмотря на все, режиссер нашел новый путь для себя даже в таких невыносимых условиях: он начал рисовать – создавал коллажи. За годы тюремного заключения создал около 800 работ.

Благодаря активной кампании за освобождение Параджанова, к которой удалось привлечь даже французского писателя Луи Арагона, режиссера все же отпустили за год до истечения срока. Но на свободе он был недолго, не прекращая публичную критику политики государства в сфере культуры и искусства. Параджанова снова арестовали в 1982-м за якобы за попытку дать взятку. Широкий общественный резонанс привел к освобождению режиссера уже через 9 месяцев. Как ни странно, широкое покровительство известных деятелей СССР помогло Параджанову не только выйти на свободу, но и вернуться в кинематограф. С 1983-го ему снова разрешили снимать. Поэтому в последующие годы он выпустил ряд лент, в том числе «Легенду о Сурамской крепости» (1984) и «Ашик-Кериб» (1988). Последним в жизни Параджанова стал автобиографический фильм «Исповедь», который так и не завершил. Съемки начались в 1989-м, но прямо в процессе режиссер начал кашлять кровью. Ему диагностировали рак легких, сделали операцию. В мае 1990-го Параджанов по приглашению президента Франции Франсуа Миттерана вылетел лечиться в Париж. Но было поздно – состояние режиссера стремительно ухудшалось. 20 июля медицинский борт доставил его в Ереван, где он скончался в тот же день в республиканской больнице.

9 января 1992 года Гвинея, Венесуэла и Чили признали независимость Украины. Украина установила дипломатические отношения с КНДР.

9 января 2007 года Стив Джобс представил первый iPhone.

После этого компания «Cisco», ранее зарегистрировавшая за собой торговую марку «iPhone», подала в суд на «Apple». Но уже 21 февраля 2007 года компании достигли соглашения о совместном использовании торговой марки «iPhone». Детали сделки не разглашают. В тот момент у «Apple» очень хорошо продавалось все с приставкой «i», которая стала их фирменной после выхода iPod. Так что гений маркетинга Джобс был уверен, что, несмотря на судебные тяжбы, название смартфона менять нельзя. Первые iPhone появились в продаже в США 29 июня 2007 года, в Европе – 9 ноября 2007 года.

Церковный праздник 9 января

9 января чтят память мученика Полиевкта. Он был первым мучеником в армянском городе Мелитина. Пострадал за веру во времена императора Валериана. Еще во времена императора Декия Полиевкт был язычником, воином и другом другого воина-христианина Неарха. Когда начались гонения на христиан, Неарх предупредил Полиевкта, что скоро им придется разлучиться, ведь Неарха будут мучить, и Полиевкту придется отречься от дружбы с ним. Однако Полиевкт признался, что видел Христа во сне и тот снял с него одежду и надел другую, светлую. «С этой минуты, – сказал Полиевкт, я готов служить Господу Иисусу Христу». Полиевкт вышел на площадь и разорвал царский указ о поклонении идолам. Тесть Полиевкта, правитель Фелокс, заявил, что зять должен умереть. Уговоры жены и детей вернуться к язычеству не помогли – Полиевкт отказался, и ему отрубили голову.

Народные приметы

Если птицы сидят на снегу – будет потепление.

Если на деревьях много ворон – будут морозы.

Если кот спит животом вверх – придет теплая погода.

Что нельзя делать 9 января

Нельзя пришивать пуговицы.

Нельзя злоупотреблять алкоголем.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 9 января 2024 в 06:00;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "9 января 1431 года начался судебный процесс над Жанной д’Арк. В 1921-м Симон Петлюра подписал закон о Раде Республики. В 1924-м родился кинорежиссер Сергей Параджанов – армянин, которого обвиняли в украинском национализме".