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Сьогодні на дорогах Харкова та області буде небезпечно – попередження копів

Суспільство 09:41   10.01.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Сьогодні на дорогах Харкова та області буде небезпечно – попередження копів

Про небезпечну погоду у Харкові та регіоні повідомили в Регіональному центрі гідрометеорології.

“У найближчу годину зі збереженням вранці 10 січня по області та місту очікується туман, видимість 200 – 500 м.”, – пишуть синоптики.

На Харківщині також знову оголосили перший, “жовтий” рівень небезпеки.

Тим часом в облуправлінні патрульної поліції в Харківській області нагадали водіям та пішоходам правила безпечної поїздки під час туману та радять:

відмовитись від ризикованих маневрів та швидкісної їзди;

– знижувати швидкість, наближаючись до пішохідних переходів;

– збільшити дистанцію між автомобілями;

– у разі наявності протитуманних фар увімкнути їх разом із ближнім світлом;

– під час зупинки обов’язково вмикати аварійну світлову сигналізацію;

– користуватись засобами пасивної безпеки, як для дорослих, так і для дітей;

Пішоходам:

– бути уважними та переходити дорогу лише у визначених місцях;

– використовувати світлоповертальні елементи в одязі.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 10 Січня 2025 в 09:41;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про небезпечну погоду у Харкові та регіоні повідомили в Регіональному центрі гідрометеорології.".