Сьогодні на дорогах Харкова та області буде небезпечно – попередження копів
Про небезпечну погоду у Харкові та регіоні повідомили в Регіональному центрі гідрометеорології.
“У найближчу годину зі збереженням вранці 10 січня по області та місту очікується туман, видимість 200 – 500 м.”, – пишуть синоптики.
На Харківщині також знову оголосили перший, “жовтий” рівень небезпеки.
Тим часом в облуправлінні патрульної поліції в Харківській області нагадали водіям та пішоходам правила безпечної поїздки під час туману та радять:
– відмовитись від ризикованих маневрів та швидкісної їзди;
– знижувати швидкість, наближаючись до пішохідних переходів;
– збільшити дистанцію між автомобілями;
– у разі наявності протитуманних фар увімкнути їх разом із ближнім світлом;
– під час зупинки обов’язково вмикати аварійну світлову сигналізацію;
– користуватись засобами пасивної безпеки, як для дорослих, так і для дітей;
Пішоходам:
– бути уважними та переходити дорогу лише у визначених місцях;
– використовувати світлоповертальні елементи в одязі.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: патрульні, погода, синоптики, туман, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Січня 2025 в 09:41;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про небезпечну погоду у Харкові та регіоні повідомили в Регіональному центрі гідрометеорології.".