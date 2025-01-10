Сьогодні на дорогах Харкова та області буде небезпечно – попередження копів

Про небезпечну погоду у Харкові та регіоні повідомили в Регіональному центрі гідрометеорології.

“У найближчу годину зі збереженням вранці 10 січня по області та місту очікується туман, видимість 200 – 500 м.”, – пишуть синоптики.

На Харківщині також знову оголосили перший, “жовтий” рівень небезпеки.

Тим часом в облуправлінні патрульної поліції в Харківській області нагадали водіям та пішоходам правила безпечної поїздки під час туману та радять:

– відмовитись від ризикованих маневрів та швидкісної їзди;

– знижувати швидкість, наближаючись до пішохідних переходів;

– збільшити дистанцію між автомобілями;

– у разі наявності протитуманних фар увімкнути їх разом із ближнім світлом;

– під час зупинки обов’язково вмикати аварійну світлову сигналізацію;

– користуватись засобами пасивної безпеки, як для дорослих, так і для дітей;

Пішоходам:

– бути уважними та переходити дорогу лише у визначених місцях;

– використовувати світлоповертальні елементи в одязі.