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Погода у січні б’є рекорди в Харкові. Коли очікувати похолодання

Суспільство 13:23   10.01.2025
Вікторія Яковенко
Погода у січні б’є рекорди в Харкові. Коли очікувати похолодання Фото: Харківський регіональний центр з гідрометеорології

Температурний рекорд зафіксували у Харкові 8 січня – максимальна температура повітря становила +8,9 градуса тепла.

Попередній максимум температури цього дня фіксували у 2001 році і становив він +6 градусів, повідомили у Регіональному центрі з гідрометеорології.

Однак вже цими вихідними в Україну прийде похолодання, повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

«Але поспішаю вас повідомити, що зниження температури повітря від, наприклад, +6 градусів до 1 морозу, це і є похолодання. Так ось: 11-12 січня в Україні передбачається похолодання, а саме, температура повітря знизиться вночі до 0-4 градусів морозу, а вдень очікується у більшості областей від 1 морозу до 3 градусів тепла. Лише 11-го січня на півдні та сході України ще затримається тепліша погода, проте в неділю й там похолоднішає», – зазначила Діденко.

За її даними, наступного тижня в Україні також буде прохолодно, але без серйозних морозів.

похолодание в Харькове
Фото: Наталка Діденко

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Температурний рекорд зафіксували у Харкові 8 січня – максимальна температура повітря становила +8,9 градуса тепла.".