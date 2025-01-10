Погода у січні б’є рекорди в Харкові. Коли очікувати похолодання
Температурний рекорд зафіксували у Харкові 8 січня – максимальна температура повітря становила +8,9 градуса тепла.
Попередній максимум температури цього дня фіксували у 2001 році і становив він +6 градусів, повідомили у Регіональному центрі з гідрометеорології.
Однак вже цими вихідними в Україну прийде похолодання, повідомила синоптикиня Наталка Діденко.
«Але поспішаю вас повідомити, що зниження температури повітря від, наприклад, +6 градусів до 1 морозу, це і є похолодання. Так ось: 11-12 січня в Україні передбачається похолодання, а саме, температура повітря знизиться вночі до 0-4 градусів морозу, а вдень очікується у більшості областей від 1 морозу до 3 градусів тепла. Лише 11-го січня на півдні та сході України ще затримається тепліша погода, проте в неділю й там похолоднішає», – зазначила Діденко.
За її даними, наступного тижня в Україні також буде прохолодно, але без серйозних морозів.
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Січня 2025 в 13:23;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Температурний рекорд зафіксували у Харкові 8 січня – максимальна температура повітря становила +8,9 градуса тепла.".