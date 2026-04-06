Суцільна напруга в Харкові та успіхи ЗСУ – підсумки 6 квітня

МГ “Об’єктив” підбиває підсумки головних подій регіону за добу.

<br />

Харків не встигає рахувати “прильоти”. П’яту добу місто практично безперервно атакують російські БпЛА. В основному летять реактивні та звичайні “шахеди” та “молнии”. Мер Ігор Терехов повідомив: за минулий тиждень зафіксували 48 ударів. При цьому майже всі припали на чотири дні – з 2 по 5 квітня. За цей час постраждали 29 містян, у тому числі четверо – діти. Двоє людей загинули. Пошкоджено понад пів сотні будинків. Після підбиття цієї сумної статистики в Харкові сталася ще серія вибухів. Уранці 6 квітня дрон упав на території приватного домоволодіння в Основ’янському районі. 15-річна дівчина має гостру реакцію на стрес, повідомив відділ комунікації ГУ Нацполіції Харківщини. Вдень постраждали ще п’ятеро людей. “Герань-3” влетіла в дах багатоповерхівки в Київському районі. Стрес – у трьох жінок і чоловіка. Ще один удар у тому ж районі був поруч із зупинкою громадського транспорту. Поранений водій автобуса. Мер Харкова констатував: “Останні дні місто провело в стані суцільної напруги та виснаження”.

Сили оборони України відкинули окупантів у районі Амбарного. Про успіх 129-ї ОВМБр повідомили аналітики проєкту “DeepState”. Вони відповідним чином скоригували мапу фронту. Начальник ХОВА Олег Синєгубов у коментарі “Об’єктиву” підтвердив, що захисники роблять “певні маневри” та мають результати.

Дрон бригади “Гарт” підірвав склад ворожих протитанкових мін на Південно-Слобожанському напрямку. Відео результативної операції опублікувала пресслужба ДПСУ.

Вечір п’ятниці, 3 квітня, не пройшов спокійно в Богодухові. У Нацполіції повідомили: двоє чоловіків прийшли до сусіда, щоб зробити зауваження через гучну музику. Під час розмови до них вийшов чоловік, який перебував у гостях. Він повівся агресивно та здійснив кілька пострілів із травматичної зброї. У постраждалих – непроникаючі поранення. Гостя з “травматом” затримали, йому повідомили про підозру в хуліганстві.

Похолодання та заморозки йдуть у Харківську область. Регіональний центр із гідрометеорології попередив про небезпечні явища. Сьогодні вночі на поверхні ґрунту та місцями в повітрі буде від 0 до -3 градусів. Удень також стане прохолодніше: 7 квітня до +12, а протягом тижня температура впаде нижче за 10 градусів тепла.

Також сьогодні МГ “Об’єктив” повідомляла наступне