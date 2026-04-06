Суцільна напруга в Харкові та успіхи ЗСУ – підсумки 6 квітня
МГ “Об’єктив” підбиває підсумки головних подій регіону за добу.
Харків п’ять діб поспіль безперервно атакують російські БпЛА
Харків не встигає рахувати “прильоти”. П’яту добу місто практично безперервно атакують російські БпЛА. В основному летять реактивні та звичайні “шахеди” та “молнии”. Мер Ігор Терехов повідомив: за минулий тиждень зафіксували 48 ударів. При цьому майже всі припали на чотири дні – з 2 по 5 квітня. За цей час постраждали 29 містян, у тому числі четверо – діти. Двоє людей загинули. Пошкоджено понад пів сотні будинків. Після підбиття цієї сумної статистики в Харкові сталася ще серія вибухів. Уранці 6 квітня дрон упав на території приватного домоволодіння в Основ’янському районі. 15-річна дівчина має гостру реакцію на стрес, повідомив відділ комунікації ГУ Нацполіції Харківщини. Вдень постраждали ще п’ятеро людей. “Герань-3” влетіла в дах багатоповерхівки в Київському районі. Стрес – у трьох жінок і чоловіка. Ще один удар у тому ж районі був поруч із зупинкою громадського транспорту. Поранений водій автобуса. Мер Харкова констатував: “Останні дні місто провело в стані суцільної напруги та виснаження”.
Сили оборони відкинули окупантів у Харківській області
Сили оборони України відкинули окупантів у районі Амбарного. Про успіх 129-ї ОВМБр повідомили аналітики проєкту “DeepState”. Вони відповідним чином скоригували мапу фронту. Начальник ХОВА Олег Синєгубов у коментарі “Об’єктиву” підтвердив, що захисники роблять “певні маневри” та мають результати.
Епічний вибух на Бєлгородщині влаштували українські прикордонники
Дрон бригади “Гарт” підірвав склад ворожих протитанкових мін на Південно-Слобожанському напрямку. Відео результативної операції опублікувала пресслужба ДПСУ.
Стрілянина через гучну музику сталася на Харківщині
Вечір п’ятниці, 3 квітня, не пройшов спокійно в Богодухові. У Нацполіції повідомили: двоє чоловіків прийшли до сусіда, щоб зробити зауваження через гучну музику. Під час розмови до них вийшов чоловік, який перебував у гостях. Він повівся агресивно та здійснив кілька пострілів із травматичної зброї. У постраждалих – непроникаючі поранення. Гостя з “травматом” затримали, йому повідомили про підозру в хуліганстві.
Похолодання та заморозки йдуть на Харківщину
Похолодання та заморозки йдуть у Харківську область. Регіональний центр із гідрометеорології попередив про небезпечні явища. Сьогодні вночі на поверхні ґрунту та місцями в повітрі буде від 0 до -3 градусів. Удень також стане прохолодніше: 7 квітня до +12, а протягом тижня температура впаде нижче за 10 градусів тепла.
Новини за темою:
Якщо вам цікава новина: «Суцільна напруга в Харкові та успіхи ЗСУ – підсумки 6 квітня»
- • Дата публікації матеріалу: 6 Квітня 2026 в 23:00;