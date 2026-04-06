Суцільна напруга й виснаження: за кілька днів ворог обстріляв Харків 47 разів

З 2 по 5 квітня армія РФ обстріляла Харків 47 разів. Загалом минулого тижня таких ударів було 48, констатує мер Ігор Терехов.

Ворог бив звичайними «шахедами», їхніми реактивними версіями, ракетами та БпЛА «Молния», зазначив міський голова. Він підкреслює: останні дні місто провело в стані суцільної напруги та виснаження.

«Найважче під цим вогнем довелося Київському та Шевченківському районам, хоча загалом прильоти були розпорошені», – підкреслив Терехов.

Зокрема, на Київський район припало 32 обстріли, «прильоти» зафіксували в 11 локаціях.

По Шевченківському району окупанти вдарили дев’ять разів, по Слобідському – двічі, в Основ’янському, Новобаварському, Салтівському та Немишлянському зафіксували по одному «прильоту».

«Маємо понад з-пів сотні пошкоджених житлових будинків та більш ніж 1200 вибитих вікон. Найжахливіше – людські жертви. Поранень зазнали 29 містян, серед яких – четверо дітей, а двоє людей, на превеликий жаль, загинули», – пише мер.

Він зазначив, що комунальники, рятувальники, волонтери та всі аварійні бригади без зупинки усували наслідки ударів та ще й під загрозою повторних обстрілів.

«Важко підібрати слова, щоб описати вашу втому і обсяг вкладених зусиль. Проте саме завдяки цій самовідданості першочерговий етап відновлення вже майже завершений. Повітряні тривоги лунали в місті майже 111 годин. Статистично це на третину менше, ніж у середньому в області, втім жодні сухі цифри не здатні виміряти важкий досвід життя харківʼян у таких умовах», – підсумував Терехов.