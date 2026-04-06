Сплошное напряжение и истощение: за несколько дней Харьков обстреляли 47 раз
Со 2 по 5 апреля армия РФ обстреляла Харьков 47 раз. В общем на прошлой неделе таких ударов было 48, констатирует мэр Игорь Терехов.
Враг бил обычными «Шахедами», их реактивными версиями, ракетами и БпЛА «Молния», отметил городской голова. Он подчеркивает, что последние дни город провел в состоянии сплошного напряжения и истощения.-
«Тяжелее всего под этим огнем пришлось Киевскому и Шевченковскому районам, хотя в целом прилеты были рассеяны», — подчеркнул Терехов.
В частности, на Киевский район пришлось 32 обстрела, «прилеты» зафиксировали в 11 локациях.
По Шевченковскому району оккупанты ударили девять раз, по Слободскому — дважды, в Основянском, Новобаварском, Салтовском и Немышлянском зафиксировали по одному «прилету».
«Имеем более полусотни поврежденных жилых домов и более 1200 выбитых окон. Самое ужасное – человеческие жертвы. Ранения получили 29 горожан, среди которых — четверо детей, а два человека, к большому сожалению, погибли», — пишет мэр.
Он отметил, что коммунальщики, спасатели, волонтеры и все аварийные бригады без остановки устраняли последствия ударов под угрозой повторных обстрелов.
«Трудно подобрать слова, чтобы описать вашу усталость и объем вложенных усилий. Однако именно благодаря этой самоотверженности первоочередной этап восстановления уже почти завершен. Воздушные тревоги звучали в городе около 111 часов. Статистически это на треть меньше, чем в среднем в области, впрочем, никакие сухие цифры не способны измерить тяжелый опыт жизни харьковчан в таких условиях», — подытожил Терехов.
Читайте также: В Харькове – «прилет», БпЛА упал на территории частного домовладения
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Игорь Терехов, новости Харькова, обстрелы;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
• Дата публикации материала: 6 апреля 2026 в 12:10;