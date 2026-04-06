Сплошное напряжение и истощение: за несколько дней Харьков обстреляли 47 раз

Со 2 по 5 апреля армия РФ обстреляла Харьков 47 раз. В общем на прошлой неделе таких ударов было 48, констатирует мэр Игорь Терехов.

Враг бил обычными «Шахедами», их реактивными версиями, ракетами и БпЛА «Молния», отметил городской голова. Он подчеркивает, что последние дни город провел в состоянии сплошного напряжения и истощения.-

«Тяжелее всего под этим огнем пришлось Киевскому и Шевченковскому районам, хотя в целом прилеты были рассеяны», — подчеркнул Терехов.

В частности, на Киевский район пришлось 32 обстрела, «прилеты» зафиксировали в 11 локациях.

По Шевченковскому району оккупанты ударили девять раз, по Слободскому — дважды, в Основянском, Новобаварском, Салтовском и Немышлянском зафиксировали по одному «прилету».

«Имеем более полусотни поврежденных жилых домов и более 1200 выбитых окон. Самое ужасное – человеческие жертвы. Ранения получили 29 горожан, среди которых — четверо детей, а два человека, к большому сожалению, погибли», — пишет мэр.

Он отметил, что коммунальщики, спасатели, волонтеры и все аварийные бригады без остановки устраняли последствия ударов под угрозой повторных обстрелов.

«Трудно подобрать слова, чтобы описать вашу усталость и объем вложенных усилий. Однако именно благодаря этой самоотверженности первоочередной этап восстановления уже почти завершен. Воздушные тревоги звучали в городе около 111 часов. Статистически это на треть меньше, чем в среднем в области, впрочем, никакие сухие цифры не способны измерить тяжелый опыт жизни харьковчан в таких условиях», — подытожил Терехов.