Березень повертається: прогноз погоди в Харкові та області на 7 квітня

Погода 20:33   06.04.2026
Оксана Горун
У найближчу добу погода в Харкові почне змінюватися “в зимовий бік”. Уночі можливі заморозки, вдень 7 квітня – сильний вітер та не квітневе тепло.

Харківський регіональний центр із гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 7 квітня в місті та області.

Буде хмарно, вдень – невеликий дощ. Характерною прикметою доби стане сильний вітер з поривами вночі до 15 – 20 м/с. Температура повітря почне знижуватися.

У Харкові 7 квітня прогнозують: уночі 2 – 4° тепла (на поверхні ґрунту заморозки 0 – 2°); вдень 8 – 10 ° тепла.

В області заморозки можуть бути не тільки на ґрунті, а й місцями у повітрі – до 3 морозу. Температура вночі 1 – 6° тепла, вдень 7 – 12° тепла.

Зазначимо, на похолодання очікують у всій Україні. 7 квітня воно тільки почнеться, наступної доби температура продовжить знижуватися та вдень вже “не дотягуватиме” до 10 градусів тепла.

  • • Дата публікації матеріалу: 6 Квітня 2026 в 20:33;

