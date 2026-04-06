Март возвращается: прогноз погоды в Харькове и области на 7 апреля

Погода 20:33   06.04.2026
Оксана Горун
В ближайшие сутки погода в Харькове начнет меняться «в зимнюю сторону». Ночью возможны заморозки, днем 7 апреля — сильный ветер и не апрельское тепло.

Харьковский региональный центр по гидрометеорологии опубликовал прогроз погоды на 7 апреля в городе и области.

Будет облачно, днем — небольшой дождь. Характерной приметой суток станет сильный ветер — с порывами ночью до 15 – 20 м/с. Температура воздуха начнет снижаться.

В Харькове 7 апреля прогнозируют: ночью 2 – 4° тепла (на поверхности грунта заморозки 0 – 2°); днем 8 – 10° тепла.

Читайте также: Магнолия расцветает в Харькове: где увидеть первые цветки (фото)

В области заморозки могут быть не только на грунте, но и местами в воздухе — до 3 мороза. Температура ночью 1 – 6° тепла, днем 7 – 12° тепла.

Отметим, похолодание ожидают во всей Украине. 7 апреля оно только начнется, в последующие сутки температура продолжит снижаться и днем уже будет «не дотягивать» до 10 градусов тепла.

Популярно
Взрывы в Харькове: атаковали спасателей на месте «прилета»
Взрывы в Харькове: атаковали спасателей на месте «прилета»
06.04.2026, 17:02
Харьков вновь под атакой: вечером 6 апреля в городе взрывы
Харьков вновь под атакой: вечером 6 апреля в городе взрывы
06.04.2026, 19:40
«Обострение конфликта» — полиция о драке с участием ТЦК и женщины в Харькове
«Обострение конфликта» — полиция о драке с участием ТЦК и женщины в Харькове
06.04.2026, 17:24
Новости Харькова, главное 6 апреля: нападение на ТЦК, многочисленные «прилеты»
Новости Харькова, главное 6 апреля: нападение на ТЦК, многочисленные «прилеты»
06.04.2026, 20:14
«Ситуация с Харьковом одинаковая», — мэр Чугуева о воздушных атаках РФ (видео)
«Ситуация с Харьковом одинаковая», — мэр Чугуева о воздушных атаках РФ (видео)
06.04.2026, 19:17
Кидал в ТЦК гранаты, стрелял, ударил ножом: в Харькове поймали подозреваемого
Кидал в ТЦК гранаты, стрелял, ударил ножом: в Харькове поймали подозреваемого
06.04.2026, 20:05

Новости по теме:

06.04.2026
Идет похолодание. Жителей Харьковщины предупредили о ночных заморозках
05.04.2026
Заморозки на почве ожидают ночью 6 апреля в Харькове и области
20.10.2025
Заморозки не отступают: жителей Харьковщины снова предупредили об опасной ночи
19.10.2025
Приказ расстрелять гражданского и резкое похолодание — итоги 19 октября
19.10.2025
Мокрый снег ночью с 19 на 20 октября пойдет в Харькове: прогноз погоды


  Дата публикации материала: 6 апреля 2026 в 20:33;

