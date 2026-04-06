Март возвращается: прогноз погоды в Харькове и области на 7 апреля

В ближайшие сутки погода в Харькове начнет меняться «в зимнюю сторону». Ночью возможны заморозки, днем 7 апреля — сильный ветер и не апрельское тепло.

Харьковский региональный центр по гидрометеорологии опубликовал прогроз погоды на 7 апреля в городе и области.

Будет облачно, днем — небольшой дождь. Характерной приметой суток станет сильный ветер — с порывами ночью до 15 – 20 м/с. Температура воздуха начнет снижаться.

В Харькове 7 апреля прогнозируют: ночью 2 – 4° тепла (на поверхности грунта заморозки 0 – 2°); днем 8 – 10° тепла.

В области заморозки могут быть не только на грунте, но и местами в воздухе — до 3 мороза. Температура ночью 1 – 6° тепла, днем 7 – 12° тепла.

Отметим, похолодание ожидают во всей Украине. 7 апреля оно только начнется, в последующие сутки температура продолжит снижаться и днем уже будет «не дотягивать» до 10 градусов тепла.