Идет похолодание. Жителей Харьковщины предупредили о ночных заморозках

Общество 15:33   06.04.2026
Виктория Яковенко
В Украине ожидается снижение температуры воздуха. Синоптики сообщили, надолго ли это.

«Украину сегодня-завтра будет пересекать холодный атмосферный фронт, который принесет осадки и снижение температуры воздуха. Завтра, 7 апреля, большая часть нашей территории окажется в тылу этого фронта, то есть придет новая холодная воздушная масса, и температура воздуха днем снизится до +6, +9 градусов. Еще теплее будет завтра на юге и востоке, +9, +13 градусов, однако уже 8 апреля похолодание дойдет и туда”, — отметила синоптик Наталья Диденко.

Во вторник, по ее данным, будет влажная погода с периодическими дождями, а вот 8-9 апреля есть вероятность мокрого снега.

Тем временем в Региональном центре по гидрометеорологии предупреждают, что ночью 7 апреля в Харькове и области будут опасные метеорологические явления.

«Ночью ожидаются: по городу порывы ветра, 15 – 20 м/с, на поверхности грунта заморозки 0 – 2°; по области порывы ветра, 15-20 м/с, на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0 – 3°», — пишут синоптики.

Диденко уточнила: ориентировочно, потепление ожидается с 14-15 апреля.

Если вам интересна новость: «Идет похолодание. Жителей Харьковщины предупредили о ночных заморозках», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 6 апреля 2026 в 15:33;

