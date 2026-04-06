Идет похолодание. Жителей Харьковщины предупредили о ночных заморозках
В Украине ожидается снижение температуры воздуха. Синоптики сообщили, надолго ли это.
«Украину сегодня-завтра будет пересекать холодный атмосферный фронт, который принесет осадки и снижение температуры воздуха. Завтра, 7 апреля, большая часть нашей территории окажется в тылу этого фронта, то есть придет новая холодная воздушная масса, и температура воздуха днем снизится до +6, +9 градусов. Еще теплее будет завтра на юге и востоке, +9, +13 градусов, однако уже 8 апреля похолодание дойдет и туда”, — отметила синоптик Наталья Диденко.
Во вторник, по ее данным, будет влажная погода с периодическими дождями, а вот 8-9 апреля есть вероятность мокрого снега.
Тем временем в Региональном центре по гидрометеорологии предупреждают, что ночью 7 апреля в Харькове и области будут опасные метеорологические явления.
«Ночью ожидаются: по городу порывы ветра, 15 – 20 м/с, на поверхности грунта заморозки 0 – 2°; по области порывы ветра, 15-20 м/с, на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0 – 3°», — пишут синоптики.
Диденко уточнила: ориентировочно, потепление ожидается с 14-15 апреля.
- Категории: Общество, Харьков; Теги: заморозки, новости Харькова, погода, похолодание, синоптики;
- • Дата публикации материала: 6 апреля 2026 в 15:33;