Магнолия расцветает в Харькове: где увидеть первые цветки (фото)

В Харькове накануне ожидаемого похолодания начала распускать цветки магнолия. Первые весенние кадры опубликовала пресс-служба Центрального парка.

«В Центральном парке расцвела белая магнолия! Первые цветки появились на деревцах в Ретро-парке. На днях ожидаем, что и растения вокруг Озера раскроют белые, розовые и фиолетовые бутоны», — сообщили в Telegram-канале парка.

Отметим, что в последние дни в районе Центрального парка произошло несколько «прилетов», в том числе — трагический, с двумя погибшими. Поэтому любоваться цветущими магнолиями безопаснее на фото.

Ранее Харьковский региональный центр по гидрометеорологии сообщил, что март нынешнего года был существенно теплее нормы. Средняя температура воздуха в Харькове в марте составила 5,7° тепла, что на 4,3° выше климатической нормы (1,4 тепла).