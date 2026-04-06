Магнолия расцветает в Харькове: где увидеть первые цветки (фото)
В Харькове накануне ожидаемого похолодания начала распускать цветки магнолия. Первые весенние кадры опубликовала пресс-служба Центрального парка.
«В Центральном парке расцвела белая магнолия! Первые цветки появились на деревцах в Ретро-парке. На днях ожидаем, что и растения вокруг Озера раскроют белые, розовые и фиолетовые бутоны», — сообщили в Telegram-канале парка.
Отметим, что в последние дни в районе Центрального парка произошло несколько «прилетов», в том числе — трагический, с двумя погибшими. Поэтому любоваться цветущими магнолиями безопаснее на фото.
Ранее Харьковский региональный центр по гидрометеорологии сообщил, что март нынешнего года был существенно теплее нормы. Средняя температура воздуха в Харькове в марте составила 5,7° тепла, что на 4,3° выше климатической нормы (1,4 тепла).
- Категории: Харьков; Теги: магнолия, новости Харькова, центральный парк;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Магнолия расцветает в Харькове: где увидеть первые цветки (фото)», то посмотрите больше в разделе Харьков на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 6 апреля 2026 в 17:55;