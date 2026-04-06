Магнолия расцветает в Харькове: где увидеть первые цветки (фото)

Харьков 17:55   06.04.2026
Оксана Горун
Фото: Центральный парк/Telegram

В Харькове накануне ожидаемого похолодания начала распускать цветки магнолия. Первые весенние кадры опубликовала пресс-служба Центрального парка.

«В Центральном парке расцвела белая магнолия! Первые цветки появились на деревцах в Ретро-парке. На днях ожидаем, что и растения вокруг Озера раскроют белые, розовые и фиолетовые бутоны», — сообщили в Telegram-канале парка.

Отметим, что в последние дни в районе Центрального парка произошло несколько «прилетов», в том числе — трагический, с двумя погибшими. Поэтому любоваться цветущими магнолиями безопаснее на фото.

Фото: Центральный парк/Telegram

Ранее Харьковский региональный центр по гидрометеорологии сообщил, что март нынешнего года был существенно теплее нормы. Средняя температура воздуха в Харькове в марте составила 5,7° тепла, что на 4,3° выше климатической нормы (1,4 тепла).

Взрывы в Харькове: атаковали спасателей на месте «прилета»
«Обострение конфликта» — полиция о драке с участием ТЦК и женщины в Харькове
Момент попадания БпЛА в дом в Харькове показал Терехов (видео)
Новости Харькова — главное 6 апреля: успехи ВСУ, удары по городу
В Харькове напали на военнослужащих ТЦК: один из мужчин в больнице
Судьба 15 последних русских в Купянске: «они в отчаянии», сообщают СОУ (видео)
Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове накануне ожидаемого похолодания начала распускать цветки магнолия. Первые весенние кадры опубликовала пресс-служба Центрального парка".