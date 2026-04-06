Магнолія розквітає в Харкові: де побачити перші квіти (фото)

У Харкові напередодні очікуваного похолодання розпочала розпускати квіти магнолія. Перші весняні кадри опублікувала пресслужба Центрального парку.

“У Центральному парку розквітнула біла магнолія! Перші квітки з’явилися на деревцях в Ретро парку. Тож днями очікуємо, що і рослини навколо Озера розкриють білі, рожеві та фіолетові бутони”, – повідомили в телеграм-каналі парку.

Зазначимо, що останніми днями в районі Центрального парку сталося кілька “прильотів”, у тому числі – трагічний, із двома загиблими. Тому милуватися квітучими магноліями безпечніше на фото.

Раніше Харківський регіональний центр із гідрометеорології повідомив, що березень нинішнього року був суттєво теплішим за норму. Середня температура повітря в Харкові в березні склала 5,7° тепла, що на 4,3° вище за кліматичну норму (1,4 тепла).