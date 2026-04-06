Live

Магнолія розквітає в Харкові: де побачити перші квіти (фото)

Харків 17:55   06.04.2026
Оксана Горун
Фото: Центральний парк/телеграм

У Харкові напередодні очікуваного похолодання розпочала розпускати квіти магнолія. Перші весняні кадри опублікувала пресслужба Центрального парку.

“У Центральному парку розквітнула біла магнолія! Перші квітки з’явилися на деревцях в Ретро парку. Тож днями очікуємо, що і рослини навколо Озера розкриють білі, рожеві та фіолетові бутони”, – повідомили в телеграм-каналі парку.

Зазначимо, що останніми днями в районі Центрального парку сталося кілька “прильотів”, у тому числі – трагічний, із двома загиблими. Тому милуватися квітучими магноліями безпечніше на фото.

Фото: Центральний парк/телеграм

Раніше Харківський регіональний центр із гідрометеорології повідомив, що березень нинішнього року був суттєво теплішим за норму. Середня температура повітря в Харкові в березні склала 5,7° тепла, що на 4,3° вище за кліматичну норму (1,4 тепла).

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Магнолія розквітає в Харкові: де побачити перші квіти (фото)», то перегляньте більше у розділі Харків на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 6 Квітня 2026 в 17:55;

