Магнолія розквітає в Харкові: де побачити перші квіти (фото)
У Харкові напередодні очікуваного похолодання розпочала розпускати квіти магнолія. Перші весняні кадри опублікувала пресслужба Центрального парку.
“У Центральному парку розквітнула біла магнолія! Перші квітки з’явилися на деревцях в Ретро парку. Тож днями очікуємо, що і рослини навколо Озера розкриють білі, рожеві та фіолетові бутони”, – повідомили в телеграм-каналі парку.
Зазначимо, що останніми днями в районі Центрального парку сталося кілька “прильотів”, у тому числі – трагічний, із двома загиблими. Тому милуватися квітучими магноліями безпечніше на фото.
Раніше Харківський регіональний центр із гідрометеорології повідомив, що березень нинішнього року був суттєво теплішим за норму. Середня температура повітря в Харкові в березні склала 5,7° тепла, що на 4,3° вище за кліматичну норму (1,4 тепла).
- • Дата публікації матеріалу: 6 Квітня 2026 в 17:55;