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Жара — начало: прогноз погоды в Харькове и области на 1 августа

Погода 20:20   31.07.2026
Оксана Горун
Жара — начало: прогноз погоды в Харькове и области на 1 августа

Выше 30° поднимется температура на Харьковщине в первый день последнего летнего месяца. Начало августа обещает «компенсировать» дождливый июль.

Гидрометеорологический центр Харьковской и Луганской областей опубликовал прогноз погоды на 1 августа в Харькове и области. Дожди ушли окончательно. Будет облачно, без осадков. Ветер тоже угомонится. Температура воздуха пойдет вверх. В городе прогнозируют: ночью 15 – 17° тепла, днем ​​28 – 30°. В области: ночью 13 – 18°, днем ​​26 – 31°.

В дальнейшем температура будет лишь нарастать. Ослабление жары обещают только через неделю. Длительный прогноз от Украинского гидрометцентра выглядит следующим образом.

«6 августа: жаркая, преимущественно сухая погода. Температура воздуха ночью 17 – 24º, днем ​​сильная жара 35 – 39º. 7 – 10 августа: отдельные кратковременные дожди, грозы. Ослабление жары на 3 – 9º», — проинформировали в Гидрометцентре.

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Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 31 июля 2026 в 20:20;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Выше 30° поднимется температура на Харьковщине в первый день последнего летнего месяца. Начало августа обещает «компенсировать» дождливый июль".