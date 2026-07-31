Жара — начало: прогноз погоды в Харькове и области на 1 августа

Выше 30° поднимется температура на Харьковщине в первый день последнего летнего месяца. Начало августа обещает «компенсировать» дождливый июль.

Гидрометеорологический центр Харьковской и Луганской областей опубликовал прогноз погоды на 1 августа в Харькове и области. Дожди ушли окончательно. Будет облачно, без осадков. Ветер тоже угомонится. Температура воздуха пойдет вверх. В городе прогнозируют: ночью 15 – 17° тепла, днем ​​28 – 30°. В области: ночью 13 – 18°, днем ​​26 – 31°.

В дальнейшем температура будет лишь нарастать. Ослабление жары обещают только через неделю. Длительный прогноз от Украинского гидрометцентра выглядит следующим образом.

«6 августа: жаркая, преимущественно сухая погода. Температура воздуха ночью 17 – 24º, днем ​​сильная жара 35 – 39º. 7 – 10 августа: отдельные кратковременные дожди, грозы. Ослабление жары на 3 – 9º», — проинформировали в Гидрометцентре.