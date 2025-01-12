Январское аномальное тепло в Харькове продолжает бить рекорды
Температурный рекорд был установлен в Харькове 10 января.
В пятницу столбики термометров поднялись до 9,4 градуса тепла. Это максимальная температура, которая фиксировалась в Харькове 10 января за всю историю метеонаблюдений, сообщает Региональный центр по гидрометеорологии.
Предыдущий максимум температуры для этой даты держался с 2001 года. Тогда воздух в Харькове прогрелся до 8,2 градуса тепла.
Как пишет синоптик Наталья Диденко, холодная или прохладная погода будет в Украине несколько дней. Самой морозной станет ночь на 14 января. В дальнейшем ожидается прохладная погода, а ориентировочно с 16 января температура воздуха повысится на несколько градусов.
Напомним, в январе 2025 года в Харькове уже фиксировали температурный рекорд. 8 числа максимальная температура воздуха составила 8,9 градуса тепла.
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- • Дата публикации материала: 12 января 2025 в 11:56;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Температурный рекорд был установлен в Харькове 10 января.".