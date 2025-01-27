Live
  • Пн 27.01.2025
  • Харків  +6°С
  • USD 41.93
  • EUR 43.92

У Харкові зафіксували температурний рекорд: коли в Україні очікують пік тепла

Суспільство 12:54   27.01.2025
Вікторія Яковенко
У Харкові зафіксували температурний рекорд: коли в Україні очікують пік тепла Фото: Харківський регіональний центр по гідрометеорології

26 січня у Харкові встановили новий температурний рекорд, передає Регіональний центр по гідрометеорології.

Зазначається, що у неділю стовпчики термометрів прогрілись до +6,2 градуса. Попередній максимум температури фіксували у 2020 році і він становив +4,5 градуса.

Тим часом синоптикиня Наталка Діденко повідомила, що найближчими днями в Україні очікується пік тепла.

«Завтра та післязавтра максимальна температура повітря у західних областях, у південній частині та подекуди в центральних областях України досягне +12+17 градусів! На решті території також переважатиме тепла погода, протягом дня +7+11 градусів. Опадів і 28-го, і 29-го січня в Україні не передбачається. Із 31-го січня в більшості областей України температура повітря знизиться і з’являться опади», – зазначила синоптикиня.

Читайте також: Зима закінчилась? Наприкінці січня в Україні очікують до +20

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
РФ розширює плацдарм на березі Осколу – британська розвідка, що хоче ворог
РФ розширює плацдарм на березі Осколу – британська розвідка, що хоче ворог
27.01.2025, 14:17
Три роки онлайн: чи вчаться школярі Харкова гірше за однолітків (відео)
Три роки онлайн: чи вчаться школярі Харкова гірше за однолітків (відео)
27.01.2025, 13:47
В’їхав у дерево та кинув постраждалу пасажирку: на Харківщині шукають водія
В’їхав у дерево та кинув постраждалу пасажирку: на Харківщині шукають водія
27.01.2025, 13:47
Новини Харкова — головне за 27 січня: запрацювала друга підземна школа
Новини Харкова — головне за 27 січня: запрацювала друга підземна школа
27.01.2025, 14:21
У Харкові зафіксували температурний рекорд: коли в Україні очікують пік тепла
У Харкові зафіксували температурний рекорд: коли в Україні очікують пік тепла
27.01.2025, 12:54
Ситуація у Вовчанську: як впливає погода та чи є дефіцит боєприпасів (відео)
Ситуація у Вовчанську: як впливає погода та чи є дефіцит боєприпасів (відео)
27.01.2025, 13:28

Новини за темою:

12:54
У Харкові зафіксували температурний рекорд: коли в Україні очікують пік тепла
22:00
Удень до 8 тепла: прогноз погоди в Харкові та області на 27 січня
07:27
Густий туман стоїть зранку в Харкові: синоптики попереджають про небезпеку
20:05
Слабкий туман: прогноз погоди в Харкові й області на 26 січня
10:20
Протягом доби на Харківщині буде небезпечно – в чому причина

Ви читали новину: «У Харкові зафіксували температурний рекорд: коли в Україні очікують пік тепла»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 27 Січня 2025 в 12:54;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "26 січня у Харкові встановили новий температурний рекорд, передає Регіональний центр по гідрометеорології.".