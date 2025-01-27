У Харкові зафіксували температурний рекорд: коли в Україні очікують пік тепла
26 січня у Харкові встановили новий температурний рекорд, передає Регіональний центр по гідрометеорології.
Зазначається, що у неділю стовпчики термометрів прогрілись до +6,2 градуса. Попередній максимум температури фіксували у 2020 році і він становив +4,5 градуса.
Тим часом синоптикиня Наталка Діденко повідомила, що найближчими днями в Україні очікується пік тепла.
«Завтра та післязавтра максимальна температура повітря у західних областях, у південній частині та подекуди в центральних областях України досягне +12+17 градусів! На решті території також переважатиме тепла погода, протягом дня +7+11 градусів. Опадів і 28-го, і 29-го січня в Україні не передбачається. Із 31-го січня в більшості областей України температура повітря знизиться і з’являться опади», – зазначила синоптикиня.
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Січня 2025 в 12:54;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "26 січня у Харкові встановили новий температурний рекорд, передає Регіональний центр по гідрометеорології.".