В Харькове зафиксировали температурный рекорд: когда в Украине будет пик тепла
26 января в Харькове установили новый температурный рекорд, передает Региональный центр по гидрометеорологии.
Отмечается, что в воскресенье столбики термометров прогрелись до +6,2 градуса. Предыдущий максимум температуры фиксировали в 2020 году и составил +4,5 градуса.
Тем временем синоптик Наталья Диденко сообщила, что в ближайшие дни в Украине ожидается пик тепла.
«Завтра и послезавтра максимальная температура воздуха в западных областях, в южной части и кое-где в центральных областях Украины достигнет +12+17 градусов! На остальной территории будет преобладать теплая погода, в течение дня +7+11 градусов. Осадков и 28-го, и 29-го января в Украине не предполагается. С 31 января в большинстве областей Украины температура воздуха снизится и появятся осадки», — отметила синоптика.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: погода, синоптик, температурный рекорд, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 27 января 2025 в 12:54;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "26 января в Харькове установили новый температурный рекорд, передает Региональный центр по гидрометеорологии.".