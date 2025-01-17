Зима — все? В конце января в Украине ожидают до +20, предварительный прогноз
Ориентировочный прогноз на 30 января опубликовала синоптик Наталья Диденко. Температура воздуха в некоторых областях Украины может прогреться до +20 градусов.
«Ясно, что прогноз предварительный и ориентировочный, однако… 30-го января в Украине ожидается до +10+15 (В Киеве вероятно до +15), а на юго-западе даже и до +20 градусов тепла! Только в восточных областях где-то +5+9 градусов. Я понимаю, что некоторые ресурсы подхватят это как чуть ли не сенсацию. Но мы здесь с вами люди серьезные и ответственные, понимаем, что все нуждается в уточнении и терпении», — подчеркнула синоптик.
17-18 января в Украине осадков не предполагается, добавила Диденко. Однако она предупредила о сильном ветре со штормовыми порывами до 15-20 метров в секунду.
Напомним, в январе в Харькове ужа два раза фиксировали температурные рекорды. 10 января столбики термометров поднялись до 9,4 градуса тепла. А 8 числа максимальная температура воздуха составила 8,9 градуса тепла.
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- Категории: Украина, Харьков; Теги: погода, прогноз, синоптик, январь;
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- • Дата публикации материала: 17 января 2025 в 12:07;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ориентировочный прогноз на 30 января опубликовала синоптик Наталья Диденко. Температура воздуха в некоторых областях Украины может прогреться до +20 градусов.".