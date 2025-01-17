Зима — все? В конце января в Украине ожидают до +20, предварительный прогноз

Ориентировочный прогноз на 30 января опубликовала синоптик Наталья Диденко. Температура воздуха в некоторых областях Украины может прогреться до +20 градусов.

«Ясно, что прогноз предварительный и ориентировочный, однако… 30-го января в Украине ожидается до +10+15 (В Киеве вероятно до +15), а на юго-западе даже и до +20 градусов тепла! Только в восточных областях где-то +5+9 градусов. Я понимаю, что некоторые ресурсы подхватят это как чуть ли не сенсацию. Но мы здесь с вами люди серьезные и ответственные, понимаем, что все нуждается в уточнении и терпении», — подчеркнула синоптик.

17-18 января в Украине осадков не предполагается, добавила Диденко. Однако она предупредила о сильном ветре со штормовыми порывами до 15-20 метров в секунду.

Напомним, в январе в Харькове ужа два раза фиксировали температурные рекорды. 10 января столбики термометров поднялись до 9,4 градуса тепла. А 8 числа максимальная температура воздуха составила 8,9 градуса тепла.